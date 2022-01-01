ابو بكر يطالب بتشكيل لجنة طبية دولية وفلسطينية لمتابعة حالة الأسير أبو حميد

رام الله /سما/

طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، ظهر اليوم الإثنين، بتشكيل لجنة طبية دولية وفلسطينية، لمتابعة حالة ووضع الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، والذي يرقد في غرفة العناية المركزة في مستشفى برزلاي تحت أجهزة التنفس الإصطناعي.

وأوضح اللواء أبو بكر أنه يتوجب على مؤسسات المجتمع الدولي وتحديدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، العمل الفوري لتشكيل اللجنة الطبية، وأن لا يترك الإحتلال متفرداً بالمعلومات الحقيقية عنه.

وأكد اللواء أبو بكر أنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته، وأن لا يكتفي بمشاهدة هذه الجريمة بحق ناصر، وأن يتم تشكيل لجنة طبية متخصصة وقادرة على معاينة حالته، مما قد يؤدي الى الحصول على مساحة من الأمل في وجود علاج له ينقذ حياته بعيداً عن حقد الإحتلال الذي يتمنى الموت لناصر.

وأضاف اللواء أبو بكر " القيادة الفلسطينية جاهزة لنقل ناصر لأي مستشفى في العالم لإنقاذ حياته، محملاً الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عما حدث ويحدث له"