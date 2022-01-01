  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ابو بكر يطالب بتشكيل لجنة طبية دولية وفلسطينية لمتابعة حالة الأسير أبو حميد

الإثنين 10 يناير 2022 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو بكر يطالب بتشكيل لجنة طبية دولية وفلسطينية لمتابعة حالة الأسير أبو حميد



رام الله /سما/

طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، ظهر اليوم الإثنين، بتشكيل لجنة طبية دولية وفلسطينية، لمتابعة حالة ووضع الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، والذي يرقد في غرفة العناية المركزة في مستشفى برزلاي تحت أجهزة التنفس الإصطناعي.

وأوضح اللواء أبو بكر أنه يتوجب على مؤسسات المجتمع الدولي وتحديدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، العمل الفوري لتشكيل اللجنة الطبية، وأن لا يترك الإحتلال متفرداً بالمعلومات الحقيقية عنه.

وأكد اللواء أبو بكر أنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته، وأن لا يكتفي بمشاهدة هذه الجريمة بحق ناصر، وأن يتم تشكيل لجنة طبية متخصصة وقادرة على معاينة حالته، مما قد يؤدي الى الحصول على مساحة من الأمل في وجود علاج له ينقذ حياته بعيداً عن حقد الإحتلال الذي يتمنى الموت لناصر.

وأضاف اللواء أبو بكر " القيادة الفلسطينية جاهزة لنقل ناصر لأي مستشفى في العالم لإنقاذ حياته، محملاً الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عما حدث ويحدث له"

#قدري أبو بكر #هيئة شؤون الأسرى #الاسير ناصر ابو حميد

الأكثر قراءة اليوم

تقرير يكشف تفاصيل جديدة عن العميل الذي شارك في اغتيال "فادي البطش"

صحيفة تكشف الهدف من زيارة الرئيس عباس للقاهرة و السبب الرئيسي لتأجيل جلسة المجلس المركزي

بالفيديو: والدة الأسير "أبو حميد" توجه رسالة لـ"محمد الضيف"

طبيب الإبراشي يكشف سبب أدى لتدهور حالة الإعلامي الراحل النفسية قبل وفاته

أول تعليق من واشنطن على إعلان إيران عقوبات ضد عسكريين أمريكيين وتطلق تهديدا قويا

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

خبير أمني يوضح سبب تجاهل الاحتلال المعلومات الأمنية بشأن قضية " البطش"

الأخبار الرئيسية

1-59-660x330

الرجوب يكشف عن هدف زيارته دمشق: وجود سورية خارج الجامعة العربية “عار على العرب”

كوماندوز

كتائب القسام تكشف عن استخدام الاحتلال لـ “دولفين” لملاحقة عناصرها

الصحة: تسجيل 6 حالات وفاة و293 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

p

الحكومة تعقد جلستها في أريحا وتبحث احتياجات المحافظة وسبل تعزيز صمود المواطنين

ظهير : تم التأكد من تشخيص حالات جديدة مصابة بأوميكرون من داخل القطاع وهذا ما نخشاه ..

الاتصالات الفلسطينية