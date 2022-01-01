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تظاهرة بغزة تضامنا مع الأسير ناصر أبو حميد

الإثنين 10 يناير 2022 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرة بغزة تضامنا مع الأسير ناصر أبو حميد



غزة /سما/

دعت مؤسسات معينة بشؤون الأسرى اليوم الاثنين فصائل المقاومة وغرفة العمليات المشتركة لكتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس وفي المستوى السياسي الفلسطيني بذل كل الامكانات من أجل الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسير ناصر أبو حميد ونقله إلى المستشفيات الفلسطينية.

وحذرت خلال وقفة نظمتها كلا من مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى وجمعية واعد للأسرى والمحررين ومفوضية شؤون الأسرى، مع الأسير ناصر أبو حميد، والأسرى المرضى كافة داخل سجون الاحتلال، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة من تدهور الوضع الصحي بشكل متسارع للأسير أبو حميد.

بدوره، قال عبد الله قنديل رئيس جمعية واعد للأسرى، إن مايجري مع الأسرى المرضى إجرام إسرائيلي ممنهج، والذي يتطلب دعما شعبيا.

وأضاف" نحن على بعد نبأ استشاد الأسير أبو حميد خلال الساعات القادمة، والاحتلال ينتظر فقط رفع أجهزة التنفس عنه".

وطالب المؤسسات الدولية الحقوقية بضرورة التدخل من أجل إنقاذ حياة الأسير أبو حميد.

وأكد قنديل على أن قانون القوة الذي تمارسه إسرائيل بحق الأسرى لا يُعالج إلا بالقوة، وليس للأسرى إلا المقاومة للدفاع عنهم وانتزاع حقوقهم، داعيا الشعب الفلسطيني بقواه وفصائله إلى المشاركة الدائمة بالفعاليات المساندة للأسير أبو حميد.

#مؤسسات الاسرى #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #الاسير ناصر ابو حميد

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