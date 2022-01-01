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اعتصام تضامني مع الأسير المريض ناصر أبو حميد في الخليل

الإثنين 10 يناير 2022 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتصام تضامني مع الأسير المريض ناصر أبو حميد في الخليل



الخليل /سما/

نظمت هيئة شؤون الاسرى والمحررين ونادي الاسير الفلسطيني ولجنة اهالي الاسرى وهيئة التنسيق الوطني في الخليل، اليوم الاثنين، اعتصاما تضامنيا مع الأسير ناصر ابو حميد، والأسرى المرضى في سجون الاحتلال، للمطالبة بالإفراج المبكر عن أبو حميد لتمكينه من تلقي العلاج اللازم.

وتحدث خلال الاعتصام: بدران جابر باسم القوى الوطنية وتيسير ابو اسنينة رئيس بلدية الخليل وابراهيم نجاجرة باسم هيئة شؤون الاسرى وامجد النجار باسم نادي الاسير ونضال العويوي باسم حركة فتح والعميد عزيز عيايدة باسم هيئة التوجيه السياسي، داعيين المؤسسات الرسمية والشعبية المحلية والدولية بضرورة التدخل للافراج عن الاسير ابو احميد والسعي في حل مشكلة الاهمال الطبي التي تمارس بحق أسرانا البواسل.


وافاد المتحدث باسم نادي الاسير الفلسطيني أمجد النجار، بانه تم تسليم رسالة شفهية للصليب الاحمر حول الاسرى المرضى، والاسير ابو حميد الذي دخل في غيبوبة منذ 10 ايام بسبب تلوث في الجهاز التنفسي ادى الى فشل في الرئتين، وهذا كله بسبب سياسة الاهمال الطبي في سجون الاحتلال. مشيراً الى ان الاسير ابو حميد يتواجد حاليا في مستشفى "برزلاي" الاسرائيلي.

وأوضح النجار، أن الأسير أبو حميد محكوم بالسّجن 7 مؤبدات و50 عاما، وهو من بين 5 أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في سجون الاحتلال.

#هيئة شؤون الاسرى #الأسير ناصر ابو حميد

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