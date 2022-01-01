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بينيت قلق من مفاوضات فيينا ويؤكد عدم التزام إسرائيل بالنتائج

الإثنين 10 يناير 2022 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت قلق من مفاوضات فيينا ويؤكد عدم التزام إسرائيل بالنتائج



القدس المحتلة /سما/

أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت  اليوم الاثنين عن قلقه من محادثات فينا حول البرنامج النووي الإيراني.
 
وقال بينيت، خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إن إيران هي التحدي الأكبر الذي تواجهه إسرائيل، وأنه قلق من المفاوضات حول اتفاق نووي في فيينا، وكرر عدم التزام إسرائيل باتفاق كهذا.
 
وأشار بينيت إلى أن إيران على رأس قائمة تحدياتنا، وهي رأس الأخطبوط الذي يرسل نحونا وإلى جميع حدودنا أعداء، وأجرينا تغييرا بالانتقال إلى مفهوم هجوم متواصل وليس دفاعا متواصلا فقط".
 
وأضاف "نحن قلقون بالتأكيد من محادثات فيينا. ويهمني القول والتوضيح هنا أننا لسنا طرفا بالاتفاقيات. ولسنا ملتزمين بما سيدوّن فيها، في حال تم توقيعها، وسنستمر في الحفاظ على حرية عمل كاملة في أي مكان وزمان ومن دون قيود".

#الحكومة الاسرائيلية #نفتالي بينيت #اسرائيل #الاتفاق النووي #البرنامج النووي الإيراني #ايران #محادثات فيينا

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