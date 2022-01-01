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البكري يستنكر وضع سلطات الاحتلال "حمامات متنقلة" في ساحات الحرم الإبراهيمي

الإثنين 10 يناير 2022 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
البكري يستنكر وضع سلطات الاحتلال "حمامات متنقلة" في ساحات الحرم الإبراهيمي



رام الله /سما/

 استنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري وضع سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستة "حمامات متنقلة" في الساحات الخارجية من الحرم الإبراهيمي الشريف .

وأكد البكري في بيان صادر عن "الأوقاف" اليوم الاثنين، أن هذا التصعيد من قبل قوات الاحتلال تجاه الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل والتعدي على صلاحيات الأوقاف مستمر بوتيرة كبيرة وسريعة، وأن السياسة الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي استفزازية، وذات أطماع ونوايا خبيثة للاستيلاء الكامل على الحرم بعد أن استولت على غالبيته، والتحكم به.

وطالب المجتمع الدولي بشكل عام والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني وعلى رأسها اليونسكو، بوضع قراراتها موضع التنفيذ لخطورة ما يحدث في المسجدين الأقصى والإبراهيمي.

ودعا البكري أبناء محافظة الخليل إلى الاستمرار في أداء الصلوات في الحرم الإبراهيمي الشريف لحمايته من المخططات الإسرائيلية المتتابعة للاستيلاء عليه.

#وزارة الاوقاف #حاتم البكري #سلطات الاحتلال #الحرم الابراهيمي

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