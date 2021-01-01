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وقفة دعم وإسناد للأسير ناصر أبو حميد في بيت لحم

الإثنين 10 يناير 2022 02:55 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

شارك عشرات المواطنين، اليوم الاثنين، في وقفة دعم وإسناد للأسير المريض ناصر أبو حميد في منطقة "السينما" وسط مدينة بيت لحم.

وقال محافظ بيت لحم كامل حميد إن هذه الوقفة جاءت لدعم ومساندة الأسير المريض ناصر أبو حميد، مؤكدا استمرار الفعاليات الشعبية الداعمة لقضية الأسرى.

وأضاف أن الأسرى يتعرضون لسلسلة من الإجراءات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم لتصفية وجودهم وصمودهم وضرب معنوياتهم.

بدوره، قال مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيت لحم منقذ أبو عطوان إن الحالة الصحية للأسير ناصر أبو حميد خطيرة جدا، نتيجة الحرمان الطبي الذي تتعمد مصلحة سجون الاحتلال ممارسته بحق الأسرى، وهي عملية قتل منظمة بقرار سياسي من حكومة الاحتلال بعدم تقديم العلاج للأسرى حتى تتمكن منهم الأمراض وتفتك بهم.

من ناحيته، قال مدير عام نادي الأسير عبد الله زغاري إن الوضع الصّحي للأسير أبو حميد بدأ بالتدهور بشكل واضح منذ شهر آب/ أغسطس 2021، حيث بدأ يعاني من آلام في صدره إلى أنّ تبين بأنه مصاب بورم على الرئة، وتمّت إزالته وإزالة قرابة 10 سم من محيط الورم، ليعاد نقله إلى سجن "عسقلان" قبل تماثله للشّفاء، الأمر الذي وصل به هذه المرحلة الخطيرة، ولاحقا وبعد إقرار الأطباء بضرورة أخذ العلاج الكيماوي تعرض مجددًا لمماطلة متعمدة.

#بيت لحم #ناصر أبو حميد #الأسرى

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