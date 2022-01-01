الصحة: تسجيل 6 حالات وفاة و293 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الاثنين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 13، ضواحي القدس 12، بيت لحم 48، رام الله والبيرة 97، طولكرم 16، نابلس 39، الخليل 34، قلقيلية 4، جنين 14، سلفيت 5، أريحا والأغوار 12، قطاع غزة 98".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 8، ضواحي القدس 3، بيت لحم 18، رام الله والبيرة 42، طولكرم 7، نابلس 18، الخليل 3، قلقيلية 2، جنين 4، سلفيت 4، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 27".

وسجلت حالة وفاة في قطاع غزة، وحالة في جنين، حالة في طوباس، حالتان في طولكرم، حالة في نابلس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 103 مرضى، بينهم 20 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.