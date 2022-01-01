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"الإسلامية المسيحية" تحذر من مخطط إسرائيلي لانتزاع صلاحيات الأوقاف الإسلامية في الأقصى

الإثنين 10 يناير 2022 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من مخطط إسرائيلي متدحرج لتقويض صلاحيات الأوقاف الإسلامية والمس بالوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى المبارك.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن عرقلة شرطة الاحتلال الإسرائيلية لعمل إدارة الأوقاف الإسلامية بلغت حدا من التمادي لا يمكن قبوله، ويهدد بشكل خطير صلاحيات مؤسسة الأوقاف باعتبارها الجهة ذات المسؤولية الحصرية في إدارة وعمارة وصيانة المسجد الأقصى المبارك، والتي تستمد شرعيتها القانونية والسياسية والدينية من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأكدت أن عرقلة عمليات الترميم داخل المسجد والاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها العاملون في لجنة الإعمار من جانب شرطة الاحتلال، إضافة إلى تصاعد موجة الاقتحامات اليومية وتمكين المستوطنين من ممارسة كافة أشكال الانتهاكات لحرمة المسجد، تشكل مؤشرا واضحا وخطيرا على الأهداف المبيتة للمؤسسة الإسرائيلية في تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديني للمسجد الأقصى، وصولا الى تكريس التقسيم الزماني والمكاني.

وحذرت الهيئة، سلطات الاحتلال من مغبة الاستمرار في هذه الممارسات وما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين ومن مخاطر وتداعيات سيتحمل الاحتلال مسؤوليتها، مؤكدة أن الصمت تجاه هذه الممارسات لن يستمر طويلا.

ودعت العالمين العربي والإسلامي إلى ضرورة التعامل بجدية إزاء المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى، وإلى ضرورة التحرك على كافة المستويات لإنقاذ المسجد الأقصى وحمايته من الأخطار المحدقة به.

#الإسلامية المسيحية #المسجد الأقصى

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