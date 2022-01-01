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استقالة مدرب في دوري غزة .. صورة

الإثنين 10 يناير 2022 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة مدرب في دوري غزة .. صورة



غزة / سما /

أكد جهاد السدودي استقالته من تدريب فريق التفاح, عقب الخسارة القاسية أمام أهلي النصيرات (0-3), ضمن منافسات الأسبوع السادس من دوري الدرجة الأولى.

وقال السدودي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", إن لاعبيه صنعوا الأهداف الثلاثة للخصم خلال اللقاء, ما تسبب بخسارة فريقه.

وأضاف: "نعاني من سوء توفيق كبير, لكن الغريب أن نصنع 3 أهداف للخصم (...), هذا أمر يحصل معي لأول مرة".

وتمنى أن يظهر التفاح بشكل جيد في الجولات القادمة من دوري الأولى, شاكرا إدارة النادي على الفترة التي قضاها مع الفريق.

يشار إلى أن التفاح يتواجد في المركز الثاني عشر والأخير لدوري الدرجة الأولى برصيد 3 نقاط.

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#جهاد السدودي #نادي التفاح #دوري الأولى

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