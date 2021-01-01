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فيديو .. فوز أول للصداقة.. ونهاية مؤسفة للقاء الرياضي مع الشاطئ

الإثنين 10 يناير 2022 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو .. فوز أول للصداقة.. ونهاية مؤسفة للقاء الرياضي مع الشاطئ



غزة / سما /

حقق الصداقة فوزه الأول في دوري الدرجة الممتازة، بعدما تفوق على مضيفه شباب جباليا (1-0)، ضمن منافسات الأسبوع السادس من المسابقة.

ويدين الصداقة بانتصاره الثمين إلى جلال أبو يوسف الذي سجل هدف المباراة الوحيد (75), ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثامن، وتوقف رصيد "الثوار" عند 6 نقاط في المركز السابع مؤقتا.

غزة الرياضي – خدمات الشاطئ (2-1).. نهاية غير طبيعية

وفي لقاء غزة الرياضي وخدمات الشاطئ, أعلن الحكم خالد أبو الخير انتهاء المباراة قبل وقتها الأصلي, بسبب إلقاء الحجارة من الجماهير نحو الحكم المساعد عدنان حنيدق, في الوقت الذي كانت فيه النتيجة تشير لتفوق "العميد" (2-1).

دوري الأولى

وفي الدرجة الأولى, سحق أهلي النصيرات منافسه التفاح (3-0), وتعادل بيت حانون الأهلي مع شباب الزوايدة (2-2).

دوري الثانية

وفي الدرجة الثانية, تعادل الرباط مع اتحاد دير البلح (1-1).

دوري الثالثة

أما في الدرجة الثالثة فرع "الوسطى والجنوب", فقد انتصر شباب معن على الشافعي (3-1).

#الصداقة #غزة الرياضي #خدمات الشاطئ #دوري الممتازة #شباب جباليا

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