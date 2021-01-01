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ظهير : تم التأكد من تشخيص حالات جديدة مصابة بأوميكرون من داخل القطاع وهذا ما نخشاه ..

الإثنين 10 يناير 2022 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ظهير : تم التأكد من تشخيص حالات جديدة مصابة بأوميكرون من داخل القطاع وهذا ما نخشاه ..



غزة/ سما /

أكد د. مجدي ظهير مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين ان وزارة الصحة تتابع باستمرار تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة، ويتم جمع عينات بشكل عشوائي ودراسة المتحورات المنتشرة في القطاع.

وقال ظهير خلال تصريحات لصوت الاقصى انه بعد ثبوت أول حالة مصابة بمتحور "أوميكرون"، تم إجراء مسحات إضافية أخرى وتم التأكد من تشخيص حالات جديدة بنفس المتحور.

 وبين ظهير ان الحالات المسجلة بمتحور "أوميكرون" هي حالات أُصيبت داخل قطاع غزة، وهذا دليل على أن المتحور منتشر في القطاع ودخولنا بموجة رابعة جديدة.

وأوضح:" نخشى في الأسابيع القادمة أن نكون أمام موجة عنيفة داخل القطاع "، موضحاً ان الدراسات أثبتت أن "أوميكرون" أسرع انتشاراً من السلالات السابقة وأعراضه أقل حدة من أعراض السابقة" .

وبين "نحاول قدر الإمكان تعظيم جهوزية خدماتنا للتعامل مع الجائحة الجديدة،

وتابع: نُهيب بالمواطنين إلى ضرورة الإسراع في تلقي اللقاح، ومن له استحقاق جرعة ثانية وثالثة عليه الإسراع في تلقى الجرعات المطلوبة ، مشدداً على الجرعة الثالثة ترفع نسبة المناعة أفضل بكثير من الجرعة الثانية.

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