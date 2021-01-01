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المواصلات بغزة: قرار التخفيض على ترخيص المركبات ينتهي بـ31 يناير ولا تمديد

الإثنين 10 يناير 2022 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المواصلات بغزة: قرار التخفيض على ترخيص المركبات ينتهي بـ31 يناير ولا تمديد



غزة/ سما /

أكد الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة خليل الزيان، اليوم الاثنين، حملة التخفيض على تراخيص المركبات التي أطلقتها الوزارة، مستمرة للشهر الثالث على التوالي.

وقال الزيان في حديثٍ لإذاعة "صوت الأقصى": "قرار التخفيض سينتهي بتاريخ 31 يناير الجاري، ولن يكون هناك أي تمديد للحملة، إقبال السائقين على الالتزام بتسديد التراخيص كبير، والوزارة تدرس إمكانية تعزيز الملتزمين بمجموعة من الحوافز".

ووجه الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة، الشكر لأصحاب المركبات الذين استفادوا من قرار التخفيض وقاموا بتهيئة مركباتهم وتسوية أوضاعها القانونية، مؤكداً على أنه لن يكون هناك تهاون مع أي مركبة غير مؤهلة على الطريق بعد انتهاء مدة قرار التخفيض، وسيتم التعامل معها حسب القانون.

وذكر: "نهيب السائقين وأصحاب المركبات للمسارعة بإنهاء إجراءاتهم وتوفيق الأوضاع القانونية لمركباتهم".

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