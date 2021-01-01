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حماس تحذر من استمرار عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى

الإثنين 10 يناير 2022 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تحذر من استمرار عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى



غزة/ سما /

قال الناطق باسم حركة حماس، محمد حمادة، إن مواصلة الاحتلال عدوانه على العاملين في المسجد الأقصى المبارك، من حراس وسدنة وموظفين، باعتقالهم أو إبعادهم عن المسجد الأقصى المبارك، هو عدوان سافر وتغول على شؤون المسجد الأقصى المبارك، ويترافق هذا العدوان مع محاولات الاحتلال المستمرة لعرقلة أي محاولة لإجراء صيانة أو ترميم لمرافق المسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي يزيد من المخاطر المحدقة ببنيانه.

وأضاف حمادة: "نحذر الاحتلال من مغبة الاستمرار في هذا النهج العدواني، وندعو أهلنا في القدس إلى مواصلة الرباط، والتصدي لسياسات الاحتلال بحق المسجد الأقصى".

وأوضح "كما ندعو الجهات الرسمية والأهلية المعنية إلى القيام بواجبها في دعم حرّاس المسجد الأقصى وكل العاملين فيه في وجه الاحتلال".

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