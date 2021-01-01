أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية والفلسطينية

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أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها خبر مصادقة لجنة وزارية إسرائيلية على مشروع قانون منع "لم شمل العائلات"، كما تناولت تراجع الحالة الصحية للأسير المريض ناصر أبو حميد.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

الرئيس يصل شرم الشيخ للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم

تراجع جديد على حالة الأسير ناصر أبو حميد ولا رد حول طلب الإفراج عنه

الرئيس يهاتف اللواء منير الزعبي معزيا بوفاة شقيقه

إحياء يوم الشهيد الفلسطيني في رام الله.. اشتية: نريد لأسر الشهداء والأسرى العيش بعزة وكرامة

وفد مركزية "فتح" يسلم وزير الخارجية السوري رسالة من الرئيس للرئيس السوري

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها ويخطر بالاستيلاء على قطعة أرض بمساحة 400 متر في العيسوية

مؤسسات فلسطينية في أستراليا تشيد بانسحاب شركات إنتاج وفنانين في مهرجان "سيدني" تضامنا مع شعبنا

"المالية": لا صحة لما ورد لقيام الوزارة بفرض الضرائب على المرضى بالعيادات الخاصة

تشييع جثمان الفنان التشكيلي الأسير المحرر عيسى اعبيدو في الخليل

6 إصابات بـ"كورونا" في "عوفر" وإدارة "ريمون" تغلق السجن بالكامل

9 وفيات و264 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 49 بمتحور "أوميكرون"

مهنا: استلام دفعة جديدة من المفقودات على الجانب الإسرائيلي من معبر الكرامة

الاحتلال "لم الشمل" ممنوع

المحكمة الإسرائيلية ترفض دعوى عائلة نتنياهو ضد أولمرت

* "الأيام":

- الرئيس يصل شرم الشيخ للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم

مصادقة على إقامة حي استيطاني جديد غرب صور باهر والـمستـوطـنـون يـعتـدون مجددا فـي بـرقـة والـمغير

"كورونا": 9 وفيات ورصد 262 إصابـة وارتفاع عدد إصابات "أوميكرون" إلى 291

6 إصابات "كورونـا" جديدة في "عوفر" و25 في "النقب"

تراجع جديد على الوضع الصحي للأسير أبو حميد

الرجوب يسلم المقداد رسالة الرئيس عباس لنظيره السوري

لجنة وزارية إسرائيلية تصادق على مشروع قانون منع "لم شمل العائلات" الفلسطينية

إسرائيل: 10,248 إصابة جديدة بفيروس كورونا

البطريرك ثيوفيلوس: متطرفون إسرائيليون يهددون الوجود المسيحي في القدس القديمة

ـــــ الخرطوم: مقتل متظاهر بالقرب من قصر الرئاسة خلال احتجاجات جديدة ضد العسكر

ـــــ نيويورك: 19 قتيلا و63 مصابا في حريق بمبنى سكني شاهق

* "القدس":

الرئيس يصل شرم الشيخ للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم

خطة لبناء 1465 وحدة استيطانية و11 مجمعا تجاريا على أراضي صور باهر

المصادقة على قانون شاكيد لمنع لم الشمل

اشتية: الشهداء أضاءوا لنا طريق الحرية وسنبقى ملتزمين تجاه أسرهم

تراجع جديد على حالة الأسير أبو حميد ولا رد إسرائيلي حول طلب الإفراج عنه

تصاعد انتشار "كورونا" بين صفوف الأسرى مجددا

تأجيل اجتماع المجلس المركزي حتى إشعار آخر

إخطارات واصابات ومستوطنون يهاجمون قطيع مواش في المغير

9 وفيات بكورونا في الضفة والقطاع

"موديرنا" تطور لقاحا واحدا ضد كوفيد 19 والإنفلونزا

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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الإثنين.

"هآرتس":

تفشي "أوميكرون" بشكل واسع والوضع الصحي يقَرب إسرائيل إلى الإغلاق

الوزراء أقروا قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية

قاضي محكمة الصلح في تل أبيب رفض طلب نتنياهو السماح له بعدم حضور الجلسة الأولى او تأجيل الجلسة بساعتين بسبب الازدحام على الطرق

عائلة نتنياهو قدمت دعوى قذف وتشهير ضد رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت لأنه وصف العائلة بالمجانين

164 قتيلا في مظاهرات بكزاخستان

"معاريف":

وزير المالية ليبرمان لأصحاب المصالح المتضررة: لن نوزع الهدايا

انتقادات لسياسة الحكومة بسبب تفشي كورونا: الجمهور ليس معنا بسبب البلبلة وعدم إصدار تعليمات واضحة

نتنياهو طلب تأجيل محاكمته بسبب الازدحام والقاضي رفض الطلب: أخرج من البيت ساعة أبكر

الرئيس الفرنسي تحدث مع وزير خارجية إسرائيل: فرنسا ملزمة بأمن إسرائيل

آلاف السيارات الجديدة في الميناء منذ فترة طويلة والسبب رسوم الترخيص

"يديعوت أحرونوت":

إسرائيل تفقد السيطرة على تفشي الوباء