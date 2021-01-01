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الاحتلال يعتقل شابا من عنزة ويداهم منازل في بير الباشا جنوب جنين

الإثنين 10 يناير 2022 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شاباً من قرية عنزة، وداهمت عدة منازل في بير الباشا، جنوب جنين.

وذكرت مصادر أمنية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الرحمن مهند صدقة، عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بير الباشا وداهمت منزل الأسير يعقوب عياض قادري سعيدان، وهو أحد الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع، ثم اعيد اعتقاله في وقت لاحق، ومنزل الاسير المحرر سامي محمد غوادرة ومنزل شقيقه مروان، وعبثت بمحتوياتها واستجوبت ساكنيها.

واقتحمت قوات الاحتلال قريتي عرانة والجلمة وكثفت من تواجدها العسكري جنوب جنين.

#جنين #الاحتلال

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