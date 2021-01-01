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النظر بدعوى تشهير أولمرت بنتنياهو وعائلته

الإثنين 10 يناير 2022 08:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النظر بدعوى تشهير أولمرت بنتنياهو وعائلته



القدس المحتلة/سما/

تنظر محكمة الصلح في تل أبيب، اليوم الإثنين، في قضية التشهير التي رفعتها عائلة رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو، ضد رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

ووفقا لكتاب الدعوى، تطالب عائلة نتنياهو بتعويض قدره 837 ألف شيكل من أولمرت، بعد أن وصفهم في مقابلة إعلامية بأنهم مرضى نفسيين، وطالب بإجراء فحص نفسي لهم.

ومن المقرر أن يحضر كلا الجانبين نتنياهو وأولمرت لجلسة الاستماع الأولية التي ستعقد اليوم، بعد أن كانت رفض قاضي المحكمة، عميت يريف، أمس الأحد، تأجيل موعد الجلسة بسبب طلب متأخر من محامي الدفاع عن عائلة نتنياهو لتأخير موعد الجلسة بسبب الترتيبات الأمنية لوصول العائلة للجلسة، بحسب ما ذكرت صحيفة "معاريف".

وهددت عائلة نتنياهو بمطابة أولمرت بدفع تعويضات تصل إلى مليون شيكل، بعد أن وصف الأخير في مقابلة إعلامية في نيسان/أبريل الماضي، نتنياهو وعائلته بأنهم "مرضى عقليا".

ورفض أولمرت في مقابلة أخرى التخلي عن كلامه هذا، ووصف نتنياهو وعائلته بأنهم "عصابة أغبياء".

وفي أعقاب موقف أولمرت، رفع نتنياهو وزوجته سارة وابنهما يائير في أيار/مايو 2021، دعوى تشهير ضد أولمرت بعد تلك التصريحات، فيما اعتبر طاقم الدفاع عن أولمرت أن تصريحاته بشأن الحالة العقلية لعائلة نتنياهو تعكس آراء الكثيرين من الجمهور الإسرائيلي وحتى بين قادة العالم وشركاء نتنياهو.

#اولمرت #بنيامين نتنياهو

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