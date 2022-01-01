بالأسماء.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة فى الضفة والقدس

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأثنين، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 17 مواطناً،عرف منهم:

١. إبراهيم خبيصة- بيتا جنوب نابلس

٢. عمر سلامة بني شمسة- بيتا

٣. أدهم أبو زيتون- بيتا

٤. عدي جمهور- بيت عنان شمال غرب القدس

٥. المحرر علاء أبو شريفة- مخيم الجلزون شمال رام الله

٦. المحرر أواب مبارك- مخيم الجلزون

٧. أحمد صافي- مخيم الجلزون

٨. ناصر محمد الوحش- بيت لحم

٩. رمضان الحج محمود- القدس

١٠. عبد الرحمن مهند صدقة- عنزة قرب جنين

١١. حمودة حماد- مخيم قلنديا شمال القدس

١٢. محمد جعفر طقاطقة- بيت فجار جنوب بيت لحم

١٣. إبراهيم خالد طقاطقة- بيت فجار

١٤. محمد محمود طقاطقة- بيت فجار

١٥. مأمون أكرم طقاطقة- بيت فجار

١٦. ربيع علاء طقاطقة- بيت فجار

١٧. نور الدين جلال طقاطقة- بيت فجار.