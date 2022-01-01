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بالأسماء.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة فى الضفة والقدس

الإثنين 10 يناير 2022 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة فى الضفة والقدس



رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأثنين، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال  أكثر من 17 مواطناً،عرف منهم: 

١. إبراهيم خبيصة- بيتا جنوب نابلس
٢. عمر سلامة بني شمسة- بيتا
٣. أدهم أبو زيتون- بيتا
٤. عدي جمهور- بيت عنان شمال غرب القدس
٥. المحرر علاء أبو شريفة- مخيم الجلزون شمال رام الله
٦. المحرر أواب مبارك- مخيم الجلزون
٧. أحمد صافي- مخيم الجلزون
٨. ناصر محمد الوحش- بيت لحم
٩. رمضان الحج محمود- القدس
١٠. عبد الرحمن مهند صدقة- عنزة قرب جنين
١١. حمودة حماد- مخيم قلنديا شمال القدس
١٢. محمد جعفر طقاطقة- بيت فجار جنوب بيت لحم
١٣. إبراهيم خالد طقاطقة- بيت فجار
١٤. محمد محمود طقاطقة- بيت فجار
١٥. مأمون أكرم طقاطقة- بيت فجار
١٦. ربيع علاء طقاطقة- بيت فجار
١٧. نور الدين جلال طقاطقة- بيت فجار.

#الاحتلال #اعتقالات

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