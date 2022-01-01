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أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم
الإثنين 10 يناير 2022 07:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/
#الذهب
#سوق الذهب
#الذهب مقابل الدولار
#الذهب مقابل الشيكل
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