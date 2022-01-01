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الطقس: أجواء باردة نهارا وشديدة البرودة ليلا

الإثنين 10 يناير 2022 06:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء باردة نهارا وشديدة البرودة ليلا



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائمًا جزئيًا إلى صاف، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردًا في معظم المناطق نهارًا وشديد البرودة ليلًا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبياً نهاراً فوق المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق الى بارد ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ليبقى الجو باردا نسبياً نهاراً فوق المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق الى بارد ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

#طقس فلسطين #حالة الطقس اليوم #الارصاد الجوية الفلسطينية

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