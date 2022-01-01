جيش الاحتلال يعيّن قائداً جديداً لشعبة التخطيط

القدس المحتلة/سما/

قرر جيش الاحتلال، تعيين قائداً جديداً لـما يعرف بـ"شعبة التخطيط" بالجيش "الإسرائيلي".

وقالت إذاعة "الجيش الإسرائيلي": "إنه تم تعيين اللواء يعقوب بانجو لتولي مهام منصب رئيس شعبة التخطيط في الجيش".

وأوضحت الإذاعة العبرية، أن بانجو سيحل محل اللواء تومر بار، الذي من المتوقع أن يتم تعيينه قائدًا لسلاح الجو "الإسرائيلي" في غضون بضعة أشهر.

وأشارت إلى أنه أقيمت مراسم التسليم والتسلم مساء(الأحد) في معسكر رابين في مقر(الكرياه) وبحضور رئيس أركان جيش العدو أفيف كوخافي والقادة وعدد من الجنود والعائلات وضيوف آخرون.