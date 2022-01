أكبر لسان في العالم بحجم سيارة "يسجن" به 6 ملايين ضحية يوميا (فيديو)

زودت الطبيعة من خلال عملية التطور التي استمرت لملايين السنين، بعض المخلوقات، بأدوات رائعة جدا ولا مثيل لها دعمتها في صراعها المستمر من أجل البقاء على كوكب الأرض بمناخه المتقلب، القاسي تارة والجميل تارة أخرى.



وعلى الرغم من أن الصورة النمطية للديناصورات جعلت البعض يعتقد أنها أكبر مخلوقات عاشت على كوكبنا الأزرق، إلا أن الحقيقة بعيدة كل البعد عن ذلك، لأن أكبر مخلوق عرفته الأرض مازال يتجول فيها إلى يومنا هذا.



وحصد الحوت الأزرق عددا من المراكز المتقدمة في عالم الطبيعة، كأكبر مخلوق عاش منذ الأزل، بالإضافة لامتلاكه أكبر قلب في العالم، لكن هذا المخلوق المثير يملك أيضا عضوا مميزا زوده به الخالق ليساعده على الاستمرار، وهو أكبر لسان في العالم.



بحسب موقع "coolantarctica" المتخصص في الحيتان، يستهلك الحوت الأزرق البالغ ما نسبته 3 إلى 4% من وزن جسمه على شكل وجبة الكريل يوميا، أي أنه بالنسبة للحوت الأزرق الذي يبلغ وزنه 150 طنا، فإن هذا يعني 6 أطنان من الغذاء يوميا تتكون من نحو 6 ملايين سمكة كريل.

"سجن عملاق" يسرب الماء ويبقي على الضحايا

للقيام بهذه المهمة المعقدة، يحتاج الحوت الأزرق لنظام جيد يدعم قدرته على صيد هذا العدد الكبير من الأسماك في يوم واحد، لذلك يمتلك فم على شكل مصيدة عملاقة بكل ما تعنية الكلمة من معنى.

At about 2.7 tonnes, the tongue of a blue whale can weigh as much as a female Asian elephant https://t.co/dFQkIFIo2P [image: how a blue whale tongue was reproduced https://t.co/xfalKbdgKz ] pic.twitter.com/4sduiKYIgZ

يمتلك الحوت الأزرق الطيات الطولية أسفل الفم تصل إلى صرة البطن (تمتلك صرة لأنها من الثديات) تسمح للحلق بالتمدد بشكل كبير لنحو 6 أضعاف الحجم العادي لاحتواء كميات كبيرة جدا من الأسماك مع المياه المالحة.

ويطرد الحوت المياه من خلال ألواح البالين، وهي مجموعة من الألواح التي تحيط بالفم تشبه إلى حد ما الألواح الشعرية المتراصفة والكبيرة، والتي قد يصل طولها إلى مترين، حيث تشكل ألواحا متراصفة بجانب بعضها البعض، تسمع بتصريف المياه إلى الخارج من دون العوالق والأسماك.

Memorial Uni. is unveiling a Blue Whale Skull in the Core Science Facility in St. John’s.



Blue whale facts:

•the heart weighs as much as a car

• average tongue weighs more than an elephant

•skull is so big it had to be put in the building during constructrion @NTVNewsNL pic.twitter.com/apAkPQE5O1