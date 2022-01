الشرطة الأمريكية تشعل النار برأس شاب خلال اعتقاله (فيديو وصور)

كشفت تسجيلات مصورة لثلاثة رجال من قوات الشرطة الأمريكية وهم يحتجزون شابا، ويصعقونه بمسدس صعق لإشعال النيران في رأسه.

ووقع الحادث في نهاية أكتوبر من العام الماضي، عندما احتجزت الشرطة جيسون جونز البالغ من العمر 29 عاما، ليدخل على أثر الحادث في غيبوبة ويفارق الحياة بعد ذلك.

وسكب المحتجز مواد مطهرة على رأسه وجسمه خلال احتجازه في مركز شرطة كاتسكيل في شمال ولاية نيويورك، ليخرج الشرطي المسدس ويطلق طلقة صاعقة أشعلت النيران في رأسه على الفور.

Graphic video released by the New York AG’s Office shows the moment 29-year-old Jason Jones burst into flames after police in Catskill, New York used a Taser in October 2021. pic.twitter.com/jsSgcQo5g3

ويظهر مقطع الفيديو الشاب وهو يتدحرج على الأرض بعدما اشتعال النار في رأسه بغية إخمادها، وسط هروب عناصر الشرطة من دون حتى مساعدته.

So cops in New York tasered a man that was covered in hand sanitizer and he burst in flames. Officers sprung into action—to save themselves by shutting the door behind them as Jason Jones burst into flames. He died 47 days later in a hospital. https://t.co/GK0k0Q8D27 pic.twitter.com/edvBhqrmN5