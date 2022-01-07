  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

الشرطة الأمريكية تشعل النار برأس شاب خلال اعتقاله (فيديو وصور)

الإثنين 10 يناير 2022 05:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الأمريكية تشعل النار برأس شاب خلال اعتقاله (فيديو وصور)



واشنطن/سما/

كشفت تسجيلات مصورة لثلاثة رجال من قوات الشرطة الأمريكية وهم يحتجزون شابا، ويصعقونه بمسدس صعق لإشعال النيران في رأسه.
ووقع الحادث في نهاية أكتوبر من العام الماضي، عندما احتجزت الشرطة جيسون جونز البالغ من العمر 29 عاما، ليدخل على أثر الحادث في غيبوبة ويفارق الحياة بعد ذلك.
وسكب المحتجز مواد مطهرة على رأسه وجسمه خلال احتجازه في مركز شرطة كاتسكيل في شمال ولاية نيويورك، ليخرج الشرطي المسدس ويطلق طلقة صاعقة أشعلت النيران في رأسه على الفور.

ويظهر مقطع الفيديو الشاب وهو يتدحرج على الأرض بعدما اشتعال النار في رأسه بغية إخمادها، وسط هروب عناصر الشرطة من دون حتى مساعدته.

#الولايات المتحدة الأمريكية #الشرطة الامريكية #حوادث

الأكثر قراءة اليوم

الداخلية بغزة تصدر تصريحاً هاماً بشأن التحقيق في اغتيال الشهيد فادي البطش

فتيات “شبه عاريات” في مهرجان جازان بالسعوديّة

حريق هائل يلتهم صالة أفراح ومخازن كنب واسفنج في مخيم الشاطيء غربي مدينة غزة

قناة عبرية تكشف أسرارا عن لقاء الملك عبد الله الثاني وغانتس

"فايننشال تايمز": مشكلة كبيرة تواجه السعودية

مواصلات غزة تحدد موعد انتهاء حملة تخفيض ترخيص المركبات وتحذر المخالفين

أول تعليق من واشنطن على إعلان إيران عقوبات ضد عسكريين أمريكيين وتطلق تهديدا قويا

الأخبار الرئيسية

فادي

تقرير يكشف تفاصيل جديدة عن العميل الذي شارك في اغتيال "فادي البطش"

عع

صحيفة تكشف الهدف من زيارة الرئيس عباس الى القاهرة و السبب الرئيسي لتأجيل جلسة المجلس المركزي

قراءة إسرائيلية في تهديدات "حماس" بأسر المزيد من الجنود

بالفيديو: والدة الأسير "أبو حميد" توجه رسالة لـ"الضيف"

هنية: قضية الأسرى وطنية بامتياز ومحمد الضيف هو شعار المرحلة

الاتصالات الفلسطينية