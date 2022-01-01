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السعودية: صدور أول حكم تشهير في تاريخ المملكة ضد متحرش جنسيا

الإثنين 10 يناير 2022 05:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: صدور أول حكم تشهير في تاريخ المملكة ضد متحرش جنسيا



الرياض/سما/

قضت محكمة سعودية بالتشهير باسم مدان بقضية تحرش جنسي، في أول إجراء قضائي من نوعه في تاريخ المملكة التي أقرت العام الماضي قانونا يسمح بالتشهير بالمدانين بهذه القضايا.

وأفادت صحيفة "سبق" بأن المحكمة الجزائية في المدينة المنورة قضت بالسجن والغرامة للمواطن ياسر مسلم محمد العروي بسبب تحرشه بامرأة والتلفظ عليها ومضايقتها، وذلك بالسجن لمدة ثمانية أشهر وغرامة 5000 ريال ونشر عقوبته.


وأشارت وسائل إعلام سعودية إلى أن محاكم المملكة بدأت رسميا تطبيق عقوبة التشهير بالمتحرشين بذكر اسم المتحرش رباعيا، مع نشر العقوبة المقررة شرعا عبر وسائل الإعلام.

وأقرت الحكومة السعودية في يناير الماضي، تعديلا جديدا على نظام مكافحة التحرش، تضمن إضافة فقرة إلى النظام، تنص على أنه يجوز نشر تفاصيل الحكم القطعي ضد المتحرش في وسائل الإعلام.

#السعودية

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