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شاهد: وزارة الدفاع الإماراتية تعلن بدء تمرين للدفاع عن حدود الدولة برا وبحرا وجوا

الإثنين 10 يناير 2022 05:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: وزارة الدفاع الإماراتية تعلن بدء تمرين للدفاع عن حدود الدولة برا وبحرا وجوا



أبو ظبي/سما/

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن انطلاق تمرين "درع الإمارات المشترك/50" في الاتجاه الغربي من المسرح البحري للدولة، وسيستمر حتى تاريخ 14 يناير.


وقال اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد العمليات المشتركة،  الأحد: "هذا التمرين هو ترجمة حقيقة لما وصلت إليه القوات المسلحة الإماراتية من مستوى متطور في جميع القدرات البرية والبحرية والجوية، لحماية مقدرات ومكتسبات الوطن في مختلف البيئات العملياتية".

وأضاف: "نحن فخورين بإنجازات الدولة في المجال العسكري على مدى الخمسين عاما في أوقات السلم والحرب، ونراهن على قدراتنا العسكرية التي أصبحت محط أنظار وتقدير العالم، وذلك بفضل التوجيهات والمتابعة الحثيثة من قبل القيادة الرشيدة".

ويأتي تنظيم تمرين درع الإمارات المشترك/50 ضمن إطار خطة التدريب والتأهيل، لرفع مستوى الجاهزية لوحدات القوات المسلحة، للدفاع عن حدود دولة الإمارات برا وبحرا وجوا، من أي اخطار أو تحديات مستقبلية في كل الظروف والأوقات.

#وزارة الدفاع الامارتية #الامارات #درع الامارات المشترك

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