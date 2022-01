الذكاء الاصطناعي يكشف الدولة المرشحة للفوز بكأس إفريقيا !

كشف الموقع البريطاني الشهير المختص بالإحصائيات والأرقام "أوبتا"، عن توقعاته بخصوص المنتخبات المرشحة للفوز بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم، التي تنطلق غدا الأحد، في الكاميرون.

واستند "أوبتا" في توقعاته وترشيحاته إلى حسابات قام بها وفق نموذج الذكاء الاصطناعي بالإحصائيات، واعتمد على أرقام المنتخبات وبعض الإحصائيات المرتبطة بمشوار كل منها ضمن بطولة القارة السمراء في الطريق إلى المباراة النهائية.

ونشر الموقع البريطاني الشهير "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إحصائية تتضمن حظوظ المنتخبات المرشحة للفوز بكأس أمم إفريقيا، وتصدر منتخب نيجيريا القائمة بنسبة 14.79%، وتلاه منتخب المغرب في المرتبة الثانية بنسبة 14.77%، ومن ثم المنتخب المصري في المركز الثالث بنسبة 12.93%.

بينما حل المنتخب الجزائري، حامل اللقب، حسب تصنيف الذكاء الاصطناعي في المركز السادس بنسبة 8.15%، في المائة، ووصيفه في النسخة الماضية منتخب السنغال في المرتبة الرابعة بنسبة 12.23%.

وفي ما يلي توقعات "أوبتا" للإحصائيات والأرقام، حول حظوظ المنتخبات في الفوز بكاس إفريقيا، في الكاميرون:

منتخب نيجيريا (14.79%)

منتخب المغرب (14.77%)

منتخب مصر (12.93%)

منتخب السنغال (12.23%)

منتخب كوت ديفوار "ساحل العاج" (8.27%)

منتخب الجزائر (8.15%)

منتخب تونس (7.88%)

منتخب غانا (7.31%)

منتخب مالي (3.26%)

منتخب الكاميرون (2.87%).

