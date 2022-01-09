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إبراهيموفيتش يعادل رقما قياسيا لرونالدو (فيديو)

الإثنين 10 يناير 2022 04:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إبراهيموفيتش يعادل رقما قياسيا لرونالدو (فيديو)



وكالات/سما/

دخل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، التاريخ من أوسع أبوابه، بعد هدفه بمرمى مضيفه فينيزيا (3-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن الجولة 21 من الدوري الإيطالي.

وهز المخضرم إبراهيموفيتش (40 عاما) شباك فينيزيا بعد مرور 3 دقائق فقط من انطلاق صفارة بداية اللقاء، على ملعب "بير لويجي بينزو" بمدينة فينيسيا.


وذكر موقع "أوبتا" للأرقام والإحصاءات، أن فينيزيا بات الفريق رقم 80 الذي يستقبل أهدافا من إبراهيموفيتش، منذ عام 2000 وحتى الآن، ليدخل تاريخ الدوريات الأوروبية الكبرى من أوسع أبوابه.


وأوضح المصدر أن "إبرا" بات ثاني لاعب يحقق هذا الإنجاز، بعد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد مانشستر يونايتد.

وكان رونالدو (36 عاما) حقق نفس الرقم قبل أقل من أسبوعين فقط، حين ضم فريق بيرنلي لقائمة ضحاياه، في المباراة التي جرت يوم 30 ديسمبر الماضي، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

#زلاتان ابراهيموفيتش #كريستيانو رونالدو

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