إصابات في جرائم إطلاق نار بالداخل المحتل

القدس المحتلة/سما/

أصيب ثلاثة أشخاص في جرائم إطلاق نار منفصلة وقعت مساء الأحد، في اللد وكفر ياسيف وجديدة - المكر، في مؤشر على تصاعد متواصل لأعمال الجريمة في المجتمع العربي بعد أن سجلت حصيلة ضحايا قياسية في عام 2021 الماضي.

وأصيب فتى (16 عاما) مساء اليوم، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة اللد.

وعُلم أن الضحية نقل إلى مستشفى "أساف هروفيه" وهو بحالة "متوسطة" الخطورة.

وذكرت الشرطة، في بيان صدر عنها، أن عناصرها وصلوا إلى مكان وقوع الجريمة، وباشروا التحقيق في ملابساتها والبحث عن الجاني، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

جديدة - المكر: إصابة شخص بجراح متوسطة

وأصيب شخص (43 عامًا) من سكان قرية جديدة - المكر، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار، مساء الأحد.

ونقل المُصاب لتلقي العلاج في المركز الطبي ‘الجليل الغربي‘ في نهاريا.

وأفادت الطواقم الطبية بأن الضحية "تعرض لإطلاق نار في القسم الأوسط والسفلي من جسده".

وفي بيان صدر عن المركز الطبي، جاء أن حالة المصاب تتراوح بين "المتوسطة والخطيرة".

كفر ياسيف: إصابة شاب في جريمة إطلاق نار

كما أصيب شاب (20 عاما) بأعيرة نارية في جريمة ارتكبت في بلدة كفر ياسيف، هي الثالثة التي يشهدها المجتمع العربي، مساء اليوم.

وعُلم أن الشاب "تعرض لإطلاق نار بالقسم السفلي من الجسد"، بحسب ما أفادت الطواقم الطبية.

ونقل المصاب وهو بحالة "متوسطة" الخطورة لتلقي العلاج في غرفة العلاج المكثف في المركز الطبي في الجليل الغربي في نهاريا.

ولم تعرف بعد خلفية الجرائم الثلاث.

وفي استمرار لموجة العنف المتصاعدة في المجتمع العربي، شهدت مدينة اللد، يوم الخميس الماضي، مقتل الشاب حسين العيسوي في جريمة إطلاق نار وقعت في المدينة.

كما فجع المجمع العربي بقتل الطفل عمار محمد حجيرات (4 أعوام)، الذي كان يلهو في حديقة عامة في قرية بير المكسور، وتعرض لعيارات نارية أطلقها شخص على سيارة، على خلفية خلاف بين مقاولين يعملون في مجال بناء.

وارتفع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي في العام 2021 الماضي إلى 111 قتيلا بينهم 16 امرأة؛ في حصيلة لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

ويُستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة، أن جرائم القتل في تصاعد مستمر، إذ بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي خلال العام 2020، 100 قتيل بينهم 16 امرأة.

وفي العام 2019 بلغت الحصيلة 93 قتيلا، بينهم 11 امرأة، وفي العام 2018 بلغت حصيلة الضحايا 76 بينهم 14 امرأة؛ فيما قُتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في العام 2017.