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غالبية إسرائيلية غير راضية عن تعامل الحكومة مع أزمة كورونا

الإثنين 10 يناير 2022 03:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غالبية إسرائيلية غير راضية عن تعامل الحكومة مع أزمة كورونا



القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، نشر مساء يوم، الأحد، أن غالبية الإسرائيليين غير راضية عن تعامل حكومة نفتالي بينيت مع أزمة كورونا.

وبيّن الاستطلاع أن 63% من الإسرائيليين يعتقدون أن تعامل الحكومة "سيئ" مع أزمة كورونا، مقابل 34% يعتقدون أن تعامل الحكومة "جيد" في مواجهة الأزمة.

كما أظهر الاستطلاع أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون فرض قيود على التجمعات، لكنهم يعارضون فرض "إغلاق قد يساعد في منع انتشار الجائحة".

ويستدل من نتائج الاستطلاع تراجع مستوى رضا الإسرائيليين عن تعامل الحكومة مع تطورات الجائحة، إذ بينت النتائج التي نشرت في آب/ أغسطس الماضي، أن 54% من الإسرائيليين يعتقدون أن تعامل الحكومة "سيئ" مع كورونا.

وأجري الاستطلاع بواسطة معهد "ميدغام" برئاسة مانو غيفاع، ونشر عبر القناة 12 الإسرائيلية، خلال نشرتها المسائية.

ووفقا للاستطلاع، يرى 62% من المستطلعة أراؤهم أن أداء رئيس الحكومة، بينيت، "سيئ" في ما يتعلق بالتعامل مع كورونا، مقابل 34% قالوا إنه أظهر أداءً جيدا.

واعتبر 57% من المستطلعة أراؤهم أن أداء وزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، "سيئ"، في ما يتعلق بالتعامل مع كورونا، مقابل 35% قالوا إنه أظهر أداءً جيدا.

وقال 65% من المستطلعة أراؤهم إن أداء وزيرة التعليم، يفعات شاشا - بيطون، "سيئ"، في ما يتعلق بالتعامل مع كورونا، مقابل 28% فقط اعتبروا أنها أظهرت أداءً جيدا.

وحقق وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، النتيجة الأسوأ، إذ اعتبر أن 66% من المستطلعة أراؤهم أن تعامله (ليبرمان) مع جائحة كورونا "سيئ"، مقابل 26% قالوا إنه أظهر أداءً جيدا.

#فيروس كورونا #وباء كورونا

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