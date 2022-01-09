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أول تعليق من الأميرة السعودية بسمة آل سعود بعد إطلاق سراحها

الإثنين 10 يناير 2022 02:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من الأميرة السعودية بسمة آل سعود بعد إطلاق سراحها



الرياض/سما/

نشرت الأميرة السعودية بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، أول تغريدة لها عبر حسابها الموثق على "تويتر"، بعد إطلاق سراحها وابنتها الخميس الماضي.


وكانت وكالة "رويترز" أعلنت الخميس الماضي أن السلطات السعودية أفرجت عن الأميرة بسمة وابنتها بعد احتجازهما نحو 3 سنوات.


وكتبت الأميرة بسمة، في حسابها على تويتر: "بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.. كل امتناني وشكري لوالدي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ورعاهم".

ونقلت رويترز" الخميس الماضي، عن مستشار الأميرة القانوني هنري إسترامانت قوله أنه "تم الإفراج عن السيدتين من سجنهما ووصلتا إلى منزلهما في جدة يوم الخميس 6 يناير 2022".

وأضاف إسترامانت "الأميرة بخير لكنها ستسعى للاطمئنان على صحتها... تبدو متعبة جدا لكنها في حالة معنوية جيدة وممتنة للم شملها مع أبنائها".

#الرياض #بسمة آل سعود #السعودية #الملك سلمان بن عبد العزيز #محمد بن سلمان

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