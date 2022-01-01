العقاد: غزة دخلت بالموجة الرابعة ونتوقع تسجيل مئات الاصابات بـ"كورونا" في الأيام القادمة

غزة/سما/

قال مدير مستشفى غزة الأوروبي د. يوسف العقاد، مساء يوم الأحد، "إننا الآن في الموجة الرابعة من انتشار فيروس "كورونا" ونتوقع وصول أعداد كبيرة من المصابين".

وأضاف العقاد، في حديث لإذاعة صوت القدس "نحن بين قوسين أو أدني لظهور حالات كثيرة مصابة بالمتحور "أوميكرون"، داعياً المواطنين إلى اتباع إجراءات الوقاية والسلامة بالإضافة إلى التوجه لتلقي التطعيمات.

وتابع: "نتوقع تسجيل إصابات بالمئات بـ"كورونا" في بسبب كون قطاع غزة مزدحم بالسكان"، لافتاً إلى 93 % من الوفيات في الموجة الثالثة من فيروس "كورونا" كانت لأشخاص غير مطعمين.





واختتم العقاد، حديثه بالقول: "طالما أنّ الإصابات التي تم اكتشافها لمواطنين مقيمين وليس لمسافرين قادمين يعنى أنّ متحور "أوميكرون" منتشر في غزة".