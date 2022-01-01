خبير أمني يوضح سبب تجاهل الاحتلال المعلومات الأمنية بشأن قضية " البطش"

غزة/سما/

قال الخبير الأمني محمد أبو هربيد في حديث إذاعي أن الاحتلال دائمًا يترقب أي حدث و يؤثر على سمعة أجهزته الأمنية ويضعها على المحك، ولذلك يقابل أي معلومات أمنية بالتجاهل.

وأكد أن المعركة الأمنية على أشدها ولا تتوقف وعندما تتمكن الأجهزة الأمنية من كشف عميل له علاقة باغتيال الشهيد فادي البطش، هذا يؤكد أن لديها قدرة على فك الشيفرات وتحليل المعلومات ما يؤكد أن هناك منظومة حقيقية تعمل لصالح القضية الفلسطينية.

وبين أن الاحتلال دائماً يروج أن الموساد له هالة وسمعة وأنه يعمل خلف الأسوار، ولكن عندما يصل الأمر للأجهزة الأمنية بغزة فإنه يقف عاجزاً.



ولفت إلى أن هناك تفوق وتطور في الأداء لدى الأجهزة الأمنية وأجهزة أمن المقاومة ، واختتم حديثه بالقول:"ان هذه العملية لا تقل عن ضرب تل أبيب باعتقادي.