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إصابة وزير الخارجية المصري سامح شكري بكورونا

الإثنين 10 يناير 2022 01:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة وزير الخارجية المصري سامح شكري بكورونا



القاهرة/سما/

أكدت مصادر مطلعة، في ساعة متأخرة من يوم الأحد، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري أصيب بفيروس كروونا المستجد.


وقالت المصادر لوكالة "سبوتنيك" إن حالة شكري مستقرة، حيث لا يعاني من أي أعراض خطيرة.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير المصري موجود في القاهرة ويتابع عمل الوزارة بشكل متواصل عن بعد.

ومع بداية العام الجديد، أصيب مشاهير فن وإعلام وسياسة ونجوم للرياضة في مصر بفيروس كورونا.

ومن بين أبرز الذين أصيبوا بفيروس كورونا في صفوف الإعلاميين المصريين، الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي وكذلك الإعلامية مها الصغير، كما أعلن السيناريست تامر حبيب والسيناريست أيمن سلامة أيضا إصابتهما بالفيروس.

كما واصل الفيروس مداهمة الوسط الرياضي المصري، حيث أصاب كلا من حارس المرمى محمد أبو جبل ومدرب الحراس عصام المصري واللاعب إبراهيم عادل.

#كورونا #فيروس كورونا

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