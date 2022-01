مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا بينهم 9 أطفال في حريق بمبنى سكني بنيويورك (فيديوهات)

نيويورك/سما/

أفادت وكالة "أسوشيتيد برس" بمقتل ما لا يقل عن 19 شخصا بينهم 9 أطفال في حريق شب في مبنى سكني في مدينة نيويورك الأمريكية.

ونقلت الوكالة عن مفوض الإطفاء بالمدينة قوله إن "هذا الحريق هو أحد أسوأ الحرائق في الذاكرة الحديثة".

Approximately 200 fire department members are operating on scene of a 5-alarm fire at 333 East 181 Street in the #Bronx. There are currently 31 serious injuries to civilians. #BronxFire — Vikas Tripathi (@vikasjournolko) January 9, 2022

#BREAKING At least 31 people were seriously injured after a fire broke out in an apartment building in New York City on Sunday morning, according to the local fire department. #BreakingNews #Newyorkcity #Newyork #Usa pic.twitter.com/6wAUJlU7iE — The HbK (@The5HbK) January 9, 2022

63 INJURED, MULTIPLE FEARED DEAD, AFTER HIGH RISE FIRE IN THE BRONX, NEW YORK; MAYOR ADAMS SAYS IT IS ‘ONE OF THE WORST FIRES IN THE CITY’S HISTORY’pic.twitter.com/qA9akpxxyd — critical mix theory  (@allidoismix) January 9, 2022



وأشارت إلى أن العشرات أصيبوا في الحريق، فيما نقل 32 منهم على الأقل إلى المستشفى.

وأوضحت أن حوالي 200 عنصر من فرق الإطفاء في المدينة هرعوا إلى مكان الحريق الذي وقع في الطابق الثالث من مبنى توين بارك المكون من 19 طابقا في حي برونكس.

ويأتي هذا الحريق بعد أيام فقط من حريق في منزل في فيلادلفيا أسفر عن مقتل 12 شخصا، من بينهم ثمانية أطفال.