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مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا بينهم 9 أطفال في حريق بمبنى سكني بنيويورك (فيديوهات)

الأحد 09 يناير 2022 11:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا بينهم 9 أطفال في حريق بمبنى سكني بنيويورك (فيديوهات)



نيويورك/سما/

أفادت وكالة "أسوشيتيد برس" بمقتل ما لا يقل عن 19 شخصا بينهم 9 أطفال في حريق شب في مبنى سكني في مدينة نيويورك الأمريكية.

ونقلت الوكالة عن مفوض الإطفاء بالمدينة قوله إن "هذا الحريق هو أحد أسوأ الحرائق في الذاكرة الحديثة".


وأشارت إلى أن العشرات أصيبوا في الحريق، فيما نقل 32 منهم على الأقل إلى المستشفى.

وأوضحت أن حوالي 200 عنصر من فرق الإطفاء في المدينة هرعوا إلى مكان الحريق الذي وقع في الطابق الثالث من مبنى توين بارك المكون من 19 طابقا في حي برونكس.

ويأتي هذا الحريق بعد أيام فقط من حريق في منزل في فيلادلفيا أسفر عن مقتل 12 شخصا، من بينهم ثمانية أطفال.

#نيويورك #حريق

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