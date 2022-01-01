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هنية: قضية الأسرى وطنية بامتياز ومحمد الضيف هو شعار المرحلة

الأحد 09 يناير 2022 11:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: قضية الأسرى وطنية بامتياز ومحمد الضيف هو شعار المرحلة



الدوحة/سما/

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن قضية الأسرى في سجون الاحتلال بالنسبة لحركته هي قضية وطنية بامتياز، بغض النظر عن الانتماء السياسي.

ولفت هنية خلال لقاء خاص مع قناة "الجزيرة" الفضائية بث مساء يوم الأحد إلى ان حماس منذ انطلاقتها كانت تفكر بكيفية تحرير الأسرى.

وأشار إلى تصريح مؤسس حركة حماس الشيخ الشهيد أحمد ياسين حول تحرير الأسرى من سجون الاحتلال.

وحول قائد كتائب القسام محمد الضيف، قال هنية "الضيف هو رمز الكبرياء العربي وأصبح اليوم شعار المرحلة "حط السيف قبال السيف.. احنا رجال محمد ضيف".

وغلب على الحلقة الثانية من اللقاء الخاص على قناة "الجزيرة" مع الإعلامي علي الظفيري الحديث حول الجانب التاريخي.

وذكر هنية أن أول لقاء جمعه بالشيخ الشهيد أحمد ياسين كان في عام 1973 تقريبًا، وكان يتهم بالحديث إلى الجيل الجديد من الفتية وإعطائهم الدروس.

وأضاف أن "الشيخ ياسين هو صاحب المقولة الشهيرة "نحن والآخرون في صراع على الجيل، ومن ينتصر في معركة الجيل ينتصر في المستقبل".

وحول نظرته لشخصية الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، قال هنية "أبو عمار كان قائد الثورة الفلسطينية وهو رمزية هائلة جدًا في عمله الفدائي".

وشدد على أن "انتمائي الإسلامي لم يكن يضع أي حاجز بيني وبين الرموز الوطنية، وعلاقتي قائمة على الاحترام المتبادل مع جميع المكونات الفلسطينية".

كما عبر عن اعتزازه بالانتماء إلى حركة "حماس" التي نشأت وتربيت فيها، وعرفت الطريق إلى القدس وفلسطين من خلالها، وأدبياتها قائمة على مفهوم الشراكة.

#اسماعيل هنية #حماس #محمد الضيف #الاسرى الفلسطينيين #الاحتلال الاسرائيلي #أبو عمار #ياسر عرفات #كتائب القسام #احمد ياسين #القدس #الثورة الفلسطينية

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