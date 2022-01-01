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الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في صور باهر

الأحد 09 يناير 2022 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في صور باهر



القدس المحتلة / سما /

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة مقدسية على هدم منزلها في قرية صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وأفادت مصادر مقدسية بأن عائلة أبو كف المقدسية شرعت، مساء اليوم الأحد، بهدم منزلها في قرية صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، بضغط من بلدية الاحتلال التي أبلغتها قرار الهدم، أو هدمه بآلياتها وتحمل تكلفة الهدم التي تصل إلى 150 ألف شيقل.

وقال إبراهيم أبو كف: "أسكن أنا وعائلتي المكونة من سبعة أفراد، في منزلنا الذي لا تتجاوز مساحته 120 مترا مربعا منذ 11 عاما، وخلال هذه السنوات طالبتنا بلدية الاحتلال بدفع غرامة مالية وصلت قيمتها إلى نحو 65 ألف شيقل، ونقوم بدفعها شهريا، رغم أننا سعينا مرارا وتكرارا للحصول على ترخيص".

وأضاف: "قبل عدة أيام، سلّمتنا بلدية الاحتلال قراراً يقضي بهدم المنزل رغم التزامنا بدفع الغرامة، حاولنا القيام بكافة الإجراءات القانونية لوقف الهدم لكن دون جدوى".

وتابع: "بعد أن كلفنا مشوار الحصول على ترخيص البناء وغرامات البناء نحو 300 ألف شيقل، اتخذت بلدية الاحتلال قرار الهدم وأمهلتنا حتى الرابعة فجرا، وإلا ستهدمه آلياتها وتكلفنا بأجرة الهدم، هذه هي ضريبة العيش في القدس".

#سلطات الاحتلال #قرية صور باهر #هدم منزل

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