  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الناتو: خطر نشوب نزاع بين الحلف وروسيا لا يزال ممكنا

الأحد 09 يناير 2022 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الناتو: خطر نشوب نزاع بين الحلف وروسيا لا يزال ممكنا



واشنطن /سما/

اعتبر الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، أن خطر اندلاع نزاع بين الحلف وروسيا لا يزال ممكنا، لكن ثمة إمكانية لتحقيق حل سياسي للخلافات العالقة بين الطرفين.

وقال ستولتنبيرغ، في حديث لصحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الأحد: "من الممكن إيجاد حل سياسي وأخذ مباعث قلق روسيا بعين الاعتبار... لكن خطر نشوب نزاع لا يزال مستمرا".

وتوعد ستولتنبيرغ بـ"إجراءات ردع من قبل الناتو" بحق روسيا في حال اندلاع مثل هذا النزاع بين الطرفين".

وتابع الأمين العام للحلف: "الناتو سيأمل في السيناريو الأفضل وسيعمل بشكل دؤوب في هذا الاتجاه، لكنه سيستعد للأسوأ".

وتستضيف جنيف يوم 10 يناير مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة حول قضية الضمانات الأمنية، في ظل توتر متزايد في العلاقات الروسية الغربية، ليليها يوم 12 يناير اجتماع لمجلس روسيا-الناتو في بروكسل.

وتأتي المفاوضات الروسية الغربية على خلفية مزاعم مستمرة من قبل أعضاء الناتو والسلطات في كييف حول حشد روسيا لقواتها قرب حدود أوكرانيا وتحذيرات متكررة من قبل الحلف من شن موسكو "أي عدوان جديد" على الأراضي الأوكرانية.

#حلف الناتو #روسيا #حلف شمال الاطلسي

الأكثر قراءة اليوم

مصادر: اعتقال قاتل الشهيد فادي البطش بماليزيا في عملية أمنية محكمة

ميدل إيست آي: هذا ما حققته النخبة الأمنية الإسرائيلية من لقاء عباس وغانتس

الداخلية بغزة تصدر تصريحاً هاماً بشأن التحقيق في اغتيال الشهيد فادي البطش

حريق هائل يلتهم صالة أفراح ومخازن كنب واسفنج في مخيم الشاطيء غربي مدينة غزة

فيديو لوصول رامي شعث إلى باريس بعد إفراج السلطات المصرية عنه وماكرون يعلق

فتيات “شبه عاريات” في مهرجان جازان بالسعوديّة

قناة عبرية تكشف أسرارا عن لقاء الملك عبد الله الثاني وغانتس

الأخبار الرئيسية

61db08054236047c2b49119c

قلق في الأوساط الإسرائيلية من تزايد استخدام "حزب الله" للطائرات المسيّرة

حماس تهاجم السلطة الفلسطينية بسبب الانتخابات.. من حق شعبنا اختيار قيادته

أول تعليق من واشنطن على إعلان إيران عقوبات ضد عسكريين أمريكيين وتطلق تهديدا قويا

طائرة-مروحية-إسرائيلية-Sikorsky-CH-53K-King-Stallion-1-730x438

يديعوت.. مروحيات بمرحلة الشيخوخة وجيش إسرائيلي بإدارة فاشلة: ماذا عن أزمة الثقة؟

والد فادي البطش يعقب على اعتقال أحد المتورطين باغتيال نجله: "سأفعل به كما فعل في ابني"

الاتصالات الفلسطينية