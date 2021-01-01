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مجلس أطفال فلسطين يطالب بتفعيل الإجراءات المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي

الأحد 09 يناير 2022 08:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس أطفال فلسطين يطالب بتفعيل الإجراءات المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي



رام الله / سما /

أكد “مجلس أطفال فلسطين” أنه سبق وأن أطلق عام 2021 حملة تحمل اسم ( إهمالكم سبب عمالتي) تخصّ عمالة الأطفال في مختلف الأعمال والمناطق، وتطالب خمس مؤسسات (وزارة التنمية الاجتماعية، الشرطة، وزارة التربية والتعليم، نيابة الأحداث، وزارة العمل)، بتفعيل الإجراءات المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، من دون ان يتلقى اي رد على ذلك.

وأضاف المجلس في بيان صادر عنه بان الحملة أكدت في حينه على ضرورة حماية الأطفال من العمل، ووضع قوانين وسياسات تحمي كل طفل فلسطيني، وتحفظ له حقوقه الإنسانية الكاملة، وحتى الآن لم يرجعوا لنا بأي خبر يتعلق بالموضوع، ولم يتم الرد على المذكرات المتعلقة بهذا الموضوع.

وشدد مجلس أطفال فلسطين على ضرورة أن تقف الوزارات المختصة عند مسؤولياتها بتوفّير مقومات الحياة الكريمة للعائلات من أجل تجنب تشغيل الأطفال وتعريض حياتهم للخطر.

وجاء في البيان “إن كدح الأطفال من أجل لقمة العيش هو تضحية بطفولتهم المحاصرة من كل مكان، وإن عائلات كانت تنتظر لتجتمع مع أطفالها على مائدة المساء يوم الخميس الماضي (في اشارة الى الاطفال شهداء لقمة العيش في بلدة عقربا) فلم يعد أطفالها ولم يجتمعوا لأننا في فلسطين حيث الخبز مغمّس بالدم، والأحلام تسبق أطفالنا إلى الجنة”.

وطالب المجلس، في بيانه، المؤسسات المختصة بالعمل على إنقاذ الأطفال في سوق العمل من الخطر المحدق بهم في كل لحظة، مؤكدا أنه ما زال بانتظار الرد الرسمي من تلك المؤسسات لحماية حقوق الأطفال.

#مجلس أطفال فلسطين

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