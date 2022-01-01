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بلدية نابلس تنظم اللقاء المجتمعي السنوي لمناقشة الخطة التنموية

الأحد 09 يناير 2022 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية نابلس تنظم اللقاء المجتمعي السنوي لمناقشة الخطة التنموية



نابلس / سما /

 نظمت بلدية نابلس اللقاء المجتمعي السنوي “لقاء البيت المفتوح” لمناقشة الخطة التنموية المحلية لمدينة نابلس.

وحضر اللقاء الذي عقد في قاعة مركز حمدي منكو ممثلين عن المؤسسات الرسمية والاهلية، وتم خلالها اطلاع الحضور على مخرجات تقييم الخطة التنموية للعام 2021 وعرض مسودة خطة سنة 2022.

ورحب رئيس لجنة بلدية نابلس المهندس اياد خلف بالحضور، وتحدث عن الجهود التي قامت بها اللجنة منذ استلامها مهام عملها قبل اكثر من أربعة شهور.

وقال أن لجنة البلدية وجدت كمّاً كبيراً من الامور التي تتطلب التنفيذ، فعملت على تلمس الاحتياجات العاجلة التي يمكن ان تساعد وتنمية وتطوير البنية التحتية.

واشار الى ان لجنة البلدية عملت خلال هذه الفترة على رفع ايرادات البلدية بنسبة 37%، ونجحت بتخفيض الديون المتراكمة على المواطنين للمياه من 180 مليون شيكل الى 165 مليون شيكل.

وتحدث عن عدد من المشاريع التي تعتزم البلدية تنفيذها في الفترة القادمة والتي من شأنها زيادة ايرادات البلدية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال ان البلدية بصدد تطوير المسلخ البلدي بتكلفة 4 مليون و600 ألف دولار.

من جانبه، قال نائب رئيس لجنة ادارة بلدية نابلس انيس سويدان أن اللجنة انجزت 69 مشروعا خلال 4 شهور من اصل 107 مشاريع نفذت خلال العام الماضي، وقيمة هذه المشاريع تصل الى 90 مليون شيكل جزء منها بمنحة من kfw والباقي من الايرادات الذاتية.

واضاف ان اللجنة تعمل على تطوير الايراد الذاتي وتقليص النفقات ضمن خطة استراتيجية لبلدية نابلس.

واعلن عن خطة للتحول الى البلدية الالكترونية خلال العام الحالي 2022، وستبدأ من منتصف هذا الشهر تقديم بعض الخدمات الكترونيا من خلال التطبيق الالكتروني للبلدية، وسيتم ذلك بشكل تدريجي لتصل بالكامل الى البلدية الالكترونية، ولن يتم بعدها استلام اي معاملة ورقية.

واوضح ان البلدية اقتربت من اقرار موازنة العام 2022 بمبلغ 187 مليون شيكل مقارنة بموازنة العام الماضي 2021 والتي بلغت 144 مليون شيكل، اي بارتفاع 30% .

واشار الى ان الموازنة تشمل مشاريع سيلمسها كل المواطنين، وهي مشاريع في البنية التحتية ومشاريع استراتيجية مثل الطاقة الشمسية والقصر الثقافي والصالة الرياضية.

ومن اهم المشاريع خط المياه الناقل، والذي تم اعتماده في موازنة البلدية بدون انتظار اي جهة مانحة، لانه يجنب نابلس العطش خلال فصل الصيف ولسنوات طويلة.

وعرضت الدكتورة آمال الهدهد مسؤولة وحدة التخطيط الاستراتيجي والتنمية الاقتصادية بالبلدية، مخرجات تقييم الخطة التنموية للعام 2021 وبنود مسودة خطة العام 2022، وقدم الحضور ملاحظاتهم حولها، وخرجوا بمجموعة من التوصيات والمقترحات.

#بلدية نابلس

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