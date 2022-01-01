تعطيل الدوام الجامعي في بيرزيت ليومين

رام الله / سما /

أعلنت جامعة بيرزيت، مساء اليوم الأحد، تعطيل الدوام الوجاهي والإلكتروني ليومي الإثنين والثلاثاء، بهدف منح فرصة لتكثيف الجهود لحل مشكلة إغلاق الجامعة.

وقالت إدارة الجامعة في بيان، إنه في ضوء استمرار الجهود المختلفة لإنهاء إغلاق بعض الطلبة لبوابات الجامعة أمام أساتذتهم وزملائهم الطلبة، وحفاظًا على النظام والسلامة العامة في الجامعة، ونظرًا للحاجة للتحضير لاستئناف التعليم الوجاهي والعملي، فإنه لن يكون هناك تعليم وجاهي أو إلكتروني غدًا الإثنين وبعد غد الثلاثاء.

وأضافت أنّ ذلك يأتي لمنح الفرصة لتكثيف الجهود لحل المشكلة، بما فيه تمكين لجنة النظام من استكمال عملها، والعمل على استئناف التعليم الوجاهي يوم الأربعاء، سعيًا لإنهاء الفصل الحالي في أقرب فرصة.