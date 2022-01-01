إعلام إسرائيلي: لأول مرة.. صحيفة سعودية تعين حاخاما يهوديا

القدس المحتلة / سما /

كشف تقرير عبري، اليوم الأحد، عن تعيين صحيفة سعودية لحاخام يهودي ككاتب مقال دائم.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن صحيفة "عرب نيوز" السعودية الصادرة باللغة الإنجليزية عينت الحاخام مارك شناير، كاتب مقال بشكل منتظم.

وأضافت: "بذلك، أصبح شناير أول حاخام يكتب في صحيفة سعودية على أساس منتظم".

وتابعت الصحيفة: "شناير هو حاخام أمريكي معروف أسس ويرأس مؤسسة التفاهم بين الأديان (اليهودية والإسلام)".

وتابعت: "على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، تم استقبال شناير بحفاوة في قصور المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة،

وكانت مجلة "نيوزويك" قد حددته سابقا كواحد من أكثر 50 حاخاما نفوذا في الولايات المتحدة".