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والد فادي البطش يعقب على اعتقال أحد المتورطين باغتيال نجله: "سأفعل به كما فعل في ابني"

الأحد 09 يناير 2022 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
والد فادي البطش يعقب على اعتقال أحد المتورطين باغتيال نجله: "سأفعل به كما فعل في ابني"



غزة / سما /

وجه أبو فادي البطش، والد الشهيد  فادي البطش الذي اغتاله الموساد الإسرائيلي في ماليزيا عام 2018، رسالة شكر للمقاومة الفلسطينية وجهاز الأمن الداخلي عقب إلقاء القبض على أحد المتورطين في عملية الاغتيال.

وقال البطش في تصريح صحفي، "قاتل ابني أتى بقدميه إلى غزة، رغم محاولة الموساد الإسرائيلي بالتضليل عن القتلة، بإعطائهم جوازات سفر من صربيا والجبل الأسود".

وأضاف "سأطالب بتنفيذ القصاص من قاتل ابني بيدي وسأفعل به كما فعل في ابني".

وفي رسالة للمقاومة الفلسطينية والأجهزة الأمنية، تابع "رسالة الفخر لأبطال صراع الأدمغة الذين وعدوا بالوصول لليد التي غدرت بفادي وقد أوفوا، والشكر لمقاومتنا التي تجعلنا نعيش في أمان".

ووجه والد الشهيد البطش رسالة إلى الموساد الإسرائيلي، قال فيها "مصيركم الفشل يتلوه فشل، وإذ ننتقم اليوم من أداتكم، فإن الانتقام منكم قريب".

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأحد، القبض على أحد المتورطين في اغتيال المهندس الفلسطيني فادي البطش في ماليزيا عام 2018.  

وقال المتحدث باسم الوزارة، إياد البزم، إنه "في إطار متابعة الأجهزة الأمنية لحادثة اغتيال الشهيد فادي البطش في ماليزيا بتاريخ 21 أبريل 2018، ومن خلال التحقيقات الجارية لدى الأمن الداخلي تشير اعترافات أحد الموقوفين بتورطه، وبتكليف من جهاز الموساد الإسرائيلي بالمشاركة في اغتيال الشهيد البطش".

وأضاف البزم، أنه يجري استكمال التحقيقات في القضية.

واغتيل، العالم الفلسطيني المهندس فادي محمد البطش على يد جهاز الموساد "الاسرائيلي" في ماليزيا في أبريل/نيسان عام 2018، بعد إطلاق النار عليه أحد أثناء ذهابه لأداء صلاة الفجر بالعاصمة كوالالمبور، برصاص مسلحين كانا على دراجة اخترق جسده ورأسه.

#عائلة البطش #فادي البطش #الموساد #اسرائيل #قطاع غزة #المقاومة الفلسطينية #الاجهزة الامنية الفلسطينية

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