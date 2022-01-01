الهيئة العربية للطوارئ: 18 بلدة عربية في الدائرة الحمراء

القدس المحتلة / سما /

يستدل من معطيات نشرتها الهيئة العربية للطوارئ، اليوم الأحد، أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلدات العربية لغاية صباح اليوم، بلغ 214,362، في حين بلغ عدد الإصابات في البلاد 1,493,286، وبهذا بلغت نسبة الإصابة من المواطنين العرب نحو 14.4% من إجمالي الإصابات في البلاد.

ووفقا للمعطيات، بلغ عدد الإصابات للأسبوع الماضي في البلاد 95,864 إصابة جديدة، وارتفع معامل العدوى R على مستوى البلاد إلى 1.97، في حين بلغ عدد الإصابات في البلدات العربية خلال الأسبوع الماضي 4,448 مصابا جديدا.

وسجلت، أمس السبت، 17,502 إصابة جديدة وفق تشخيص PCR على مستوى البلاد، لا يشمل فحوصات antigen، بينها 961 في البلدات العربية، بالإضافة إلى 169 في البلدات المختلطة.

ويستدل من المعطيات، ليوم أمس، إصابة 56 طفلا في جيل 0 - 4 سنوات، في حين بلغ عدد الإصابات بين الفتية في جيل 5 - 12 سنة 126، ومن بين الشبيبة في جيل 12 - 18 سنة 115 إصابة، أما الجزء الأكبر فسجل في جيل 19 - 59 سنة بنحو 550 إصابة، فيما بلغ عدد الإصابات بين كبار السن في جيل 60 سنة فأكثر نحو 116 إصابة.

وتصدرت الناصرة قائمة البلدات العربية من حيث عدد الإصابات الجديدة خلال الأسبوع الماضي، إذ سجلت في الناصرة 613 إصابة جديدة خلال الأيام السبعة الماضية، كما تم تسجيل 304 إصابات في شفاعمرو، و209 في كفر كنا، و145 في كل من المغار ورهط، ونحو 134 في أبو غوش، و128 في أبو سنان، و113 في كل من يافة الناصرة وكفر ياسيف.

وبهذا ارتفع عدد البلدات العربية في الدائرة الحمراء إلى 18 بلدة، من مجمل 258 بلدة في البلاد، وهي: شفاعمرو وأبو غوش والناصرة وكفر كنا والمغار وكفر ياسيف وأبو سنان ويافة الناصرة ومعليا والرامة والطيرة وعيلبون ونحف والرينة وطرعان والجش وعرب الهيب ووادي سلامة.

وقالت الهيئة العربية للطوارئ إنه خضع خلال الأسبوع الماضي 62,340 مواطنا عربيا لفحوصات ما تسمىPCR في حين بلغ عدد الفحوصات على مستوى البلاد 1,240,615، وبهذا فإن نسبة الفحوصات في المجتمع العربي بلغت نحو 5% فقط من إجمالي الفحوصات في البلاد، وارتفعت نسبة الفحوصات الموجبة في المجتمع العربي إلى نحو 7% مقارنة بـ8% في المجتمع اليهودي.

وارتفع عدد الحالات الخطيرة على مستوى البلاد إلى 167 حالة بينها 38 مريضا يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي. أما على مستوى المجتمع العربي فقد بلغ عدد الحالات الخطيرة 23 حالة بينها 6 حالات يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغ عدد الوفيات بسبب الإصابة بعدوى كورونا على مستوى البلاد 8,259 بينها 1,350 في البلدات العربية، مع تسجيل 3 حالات وفاة خلال الأسبوع الماضي.

ووفقا للمعطيات فإنه لم تسجل تغيرات تذكر على نسب التطعيم الكلية في المجتمع العربي، إذ بلغت للوجبة الأولى 65%، في حين بلغت للوجبة الثانية 56%، وبلغت نسبة ما يسمى التطعيم بفعالية عالية، ويشمل من تلقى وجبتي تطعيم في الفترة الأخيرة، أو متلقي ثلاث وجبات، أو من تعافى في الفترة الأخيرة، أو من تعافى وتلقى وجبة واحدة على الأقل، 48% مقارنة بـ74% في المجتمع اليهودي العلماني، و43% في مجتمع الحردييين.