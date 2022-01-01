البكري يلتقي مدراء الأوقاف ويناقش أوضاع الأملاك الوقفية والمساجد

رام الله / سما /

أكد الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية خلال لقائه مدراء مديريات الأوقاف في مقر الوزارة برام الله على أهمية استثمار الأملاك الوقفية من أجل دعم صمود الفلسطينيين على أرضهم وتثبيت حقهم العربي والإسلامي في فلسطين .

وأضاف البكري أنه بالرغم من جميع إجراءات الاحتلال فأن وزارة الأوقاف تعمل جاهدة وبكل إمكاناتها من أجل استثمار هذه الأملاك الوقفية وزيادتها من خلال مشاريع مستدامة ذات بعد تنموي على أسس علمية لتحقيق أكبر عائد مالي .

وبين البكري أن الوزارة على استعداد تام للتعاون مع جميع القطاعات من أجل تحقيق ما يمكن تحقيقه من مكاسب سواء تم هذا التعاون مع القطاع الحكومي أو القطاع الخاص

وشدد البكري على أن المنابر يجب أن تظل منبر للتوحيد ووحدة الأمة وأن لا يكون العمل بها ارتجاليا أو عشوائيا بل يجب أن يكون مدروسا وضمن خطة عملية وواضحة المعالم .

وقال البكري في حديثة أن كافة المساجد تتبع لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية فهي وجدت لتخدم كل المجتمع وليس لحزب أو طائفة أو جماعة مشددا أن وطننا لا يحتاج لمزيد من الصراعات والفتن بل بحاجة الى تكاتف الكل .

وشدد البكري على ضرورة الامتثال والالتزام بتعليمات الوزارة من أجل تحقيق رسالة المسجد المتمثلة بدورها الدعوي والإنساني بالشكل الصحيح والمنظم ونشر الخطاب الإسلامي القائم على الوسطية والإعتدال.

ودعا وزير الأوقاف مدراء الدوائر لضرورة متابعة المساجد وإحتياجاتها والوقوف أولا بأول على جميع احتياجاتها .