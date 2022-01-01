  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تيسير خالد يزور بلدة عقربا ويقدم واجب العزاء بشهدائها الأطفال

الأحد 09 يناير 2022 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
تيسير خالد يزور بلدة عقربا ويقدم واجب العزاء بشهدائها الأطفال



نابلس / سما /

قام تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ظهر اليوم بزيارة بلدة عقربا وشارك الأهالي في البلدة آلامهم وأحزانهم على فقد ابنائهم في حادث السير المروع على التقاطع في قرية فصايل في الاغوار الفلسطينية وهم في طريقهم الى العمل سعيا وراء لقمة العيش

وقدم واجب العزاء باسم اللجنة التنفيذية وباسم الجبهة الديمقراطية ولجنتها المركزية وأمينها العام الرفيق نايف حواتمه الى أهالي عقربا بشكل عام وأهالي الشهداء بشكل خاص واثنى على قرار اعتمادهم شهداء منظمة التحرير الفلسطينية وأكد بأن استشهاد هؤلاء الأطفال شكل فاجعة بكل المقاييس اهتزت له مشاعر وضمائر جميع ابناء الشعب الفلسطيني في فلسطين من أقصاها الى أقصاها وفي جميع مخيمات اللجوء والشتات وفي بلدان الهجرة والغربة .

وحمل تيسير خالد الاحتلال المسؤولية عن استشهاد هؤلاء الأطفال ، لأنه حرم أهالي عقربا من استغلال اراضيهم وثرواتهم وهي الاراضي الواسعة التي تمتد على مساحة نحو 150 الف دونم لم يترك الاحتلال للمواطنين منها غير مساحات ضيقة فيما حول اراضيها الى مجال حيوي لنشاطاته الاستيطانية والى ميادين رماية وتدريب لقوات الاحتلال الامر الذي ضاعف من معاناة المواطنين سكان البلدة وضاعف من وتيرة تسرب ابنائها من مدارسهم والتحاقهم في سوق العمل في المشاريع التي اقامها المستوطنون على اراضيهم كأيادي عمل رخيصة يجري استغلالها على نحو بشع .

وجدد تيسير خالد العهد لأهالي بلدة عقربا بأن يتواصل ويتصاعد النضال من أجل تحرير جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 ومن أجل الحرية والاستقلال بناء دولة فلسطين الحرة المستقلة على هذه الاراضي بما فيها القدس العاصمة الابدية لشعب ودولة فلسطين ومن أجل أن تعود الاراضي التي صادرها الاحتلال ومنها اراضي بلدة عقربا لفائدة مشاريعه الاستعمارية الاستيطانية الى اصحابها الشرعيين ، يقيمون عليها مشاريعهم الانتاجية الوطنية ويسيطرون فيها على ثرواتها ويوظفونها في بناء مستقبل آمن ومتحرر من كل اشكال الهيمنة والسيطرة الاستعمارية.

#تيسير خالد، #الجبهة الديمقراطية

الأكثر قراءة اليوم

مصادر: اعتقال قاتل الشهيد فادي البطش بماليزيا في عملية أمنية محكمة

ميدل إيست آي: هذا ما حققته النخبة الأمنية الإسرائيلية من لقاء عباس وغانتس

الداخلية بغزة تصدر تصريحاً هاماً بشأن التحقيق في اغتيال الشهيد فادي البطش

حريق هائل يلتهم صالة أفراح ومخازن كنب واسفنج في مخيم الشاطيء غربي مدينة غزة

فيديو لوصول رامي شعث إلى باريس بعد إفراج السلطات المصرية عنه وماكرون يعلق

فتيات “شبه عاريات” في مهرجان جازان بالسعوديّة

"فايننشال تايمز": مشكلة كبيرة تواجه السعودية

الأخبار الرئيسية

1

"المالية" توضح حقيقة "أنباء" فرض الضرائب على المرضى الفلسطينيين

وزير الخارجية السوري يلتقي وفدا من "فتح" برئاسة "الرجوب" ورسالة من عباس إلى الأسد

قناة عبرية تكشف أسرارا عن لقاء الملك عبد الله الثاني وغانتس

"الصحة" تعلن تسجيل عدة إصابات بمتحور "أوميكرون" في غزة

تدهور الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد..هناك خطر شديد على حياته

الاتصالات الفلسطينية