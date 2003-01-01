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وفاة "تهاني الجبالي" أول قاضية مصرية جراء كورونا

الأحد 09 يناير 2022 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة "تهاني الجبالي" أول قاضية مصرية جراء كورونا



القاهرة /سما/

توفيت تهاني الجبالي، أول قاضية تم تعيينها في مصر، وذلك إثر مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، بأن "الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا (أعلى هيئة قضائية بالبلاد) توفيت صباح الأحد، عن عمر ناهز 71 عاما، جراء مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا قبل أيام".

ومن المقرر أن يصلى على الراحلة في أحد المساجد بمسقط رأسها بمدينة طنطا شمالي البلاد، وبعدها توارى الثرى، وفق إعلام محلي.

والجبالي من مواليد 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1950، وعينت في عام 2003 كأول قاضية في البلاد ونائبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ولا تزال المرأة المصرية التي احتلت المنصب القضائي الأعلى في تاريخ مصر.

وفي وقت مبكر من صباح الأحد، أعلنت وزارة الصحة المصرية، في بيان، تسجيل 29 وفاة، و830 إصابة وتعافي 901 مريضا، مما رفع الإجمالي حتى السبت إلى 391 ألفا و945 من ضمنهم 21 ألفا و938 وفاة و 326 ألفا و265 حالة شفاء.

#تهاني الجبالي #مصر #وفاة #فيروس كورونا

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