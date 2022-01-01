السلطة: سنعمل على وضع حلول فنية للحد من نقص المياه

رام الله / سما /

التقى رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم في مكتبه اليوم رئيس بلدية الخضر ابراهيم موسى ولؤي شحادة ومصطفى غنيم وعدد من اعضاء البلدية لبحث مشكلة المياه التي تعاني منها البلدة وتحديدا عملية التوزيع في بلدة الخضر.

وتطرق موسى في بداية اللقاء المشكلة الاساسية التي تعاني منها البلدة والمتمثلة بانقطاع المياه لفترات طويلة ومتكررة عن منازل المواطنين، مما تسبب في معاناة المواطنين لا سيما في فصل الصيف، مضيفا ان منطقة الخضر تقع ضمن امتياز سلطة مياه ومجاري بيت لحم والتي تم التواصل معها لبحث هذه المشكلة التي باتت مؤرقة للمواطنين.

من جانبه اوضح الوزير غنيم ان سلطة المياه ومن خلال طواقمها المختصة تابعت مشكلة المياه في الخضر مع سلطة مياه ومجاري بيت لحم للمساهمة في حل الاشكالية القائمة والمتمثلة في نقص كميات المياه

واكد م. غنيم أنه سيتم تشكيل لجنة فنية من قبل سلطة المياه وسلطة مياه ومجاري بيت لحم وبلدية الخضر لايجاد الاليات المناسبة للحد من المشكلة القائمة وتنظيم عملية توزيع المياه في المنطقة وفق جدول التوزيع المعد

وفي ختام اللقاء اللقاء ثمن الحضور دور سلطة المياه ومساعيها الجادة ومتابعتها الحثيثة لاحتياجات التجمعات واستجابتها في إيجاد حلول عملية على الأرض تساهم في توفير الخدمات الأساسية والحيوية للمواطنين.