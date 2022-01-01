المحكمة الإسرائيلية ترفض دعوى عائلة نتنياهو ضد أولمرت

القدس المحتلة / سما /

رفض قاضي محكمة الصلح في تل أبيب طلب رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو وعائلته في النظر في الدعوى التي قدموها إلى المحكمة ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، ايهود أولمرت.

وكان نتنياهو وزوجته ساره ونجله يائير قدموا دعوة قذف وتشهير ضد أولمرت الذي وصفهم بأنهم مرضى نفسيون وبحاجة للعلاج النفسي.

وكانت عائلة نتنياهو تطالب بـ830 ألف شيقل كتعويض واعتذار رسمي من أولمرت، الذي رفض الاعتذار وأعلن "أنه سيثبت بالمحكمة أن عائلة نتنياهو تعاني من المرض النفسي وسيطلب من المحكمة اخضاع افراد عائلة نتنياهو للفحص النفسي".