اللواء إياد بركات يستقبل وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح

رام الله / سما /

استقبل قائد جهاز الضابطة الجمركية اللواء/إياد بركات في مكتبه برام الله اليوم الإثنين، وزير الداخلية اللواء/ زياد هب الريح يرافقه وكيل الوزارة الأستاذ يوسف حرب، والمساعد الأمني الاخ اللواء/ محمد الجبريني، ومدير ديوان وزير الداخلية الاستاذ بسام قويدر .

بدوره رحب اللواء/ بركات بزيارة وزير الداخلية والوفد المرافق والتي تندرج في إطار تعزيز العلاقات المشتركة، وقدم لهم شرحاً تفصيلياً عن الجهاز والنقلة النوعية التي شهدها الجهاز بالفترة الأخيرة ليحظى بدور رئيسي في حماية الاقتصاد الوطني ودعم عجلة التطور والنمو الاقتصادي، وان الجهاز قائم على أسس التكاملية بالعمل مع جهات الاختصاص الشريكة والأجهزة الأمنية المختصة.

من جانبه أشاد وزير الداخلية الأخ اللواء/ زياد هب الريح بالدور الذي يقوم به جهاز الضابطة الجمركية في حماية الاقتصاد الوطني وحماية الاسواق من بضائع المستوطنات والاغذية الفاسدة وغير القانونية، لما له من دور هام في حماية المنتج الوطني ودعم الاقتصاد وتوفير الامن الغذائي والصحي لابناء شعبنا.

كماوشدد هب الريح على اهمية تطوير الجهاز وتوفير الامكانيات اللوجستية والتدريبية لتطوير أداء الجهاز للقيام بمهماته بالميدان على اكمل وجه.