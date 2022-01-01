  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اللواء إياد بركات يستقبل وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح

الأحد 09 يناير 2022 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللواء إياد بركات يستقبل وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح



رام الله / سما /

استقبل قائد جهاز الضابطة الجمركية اللواء/إياد بركات في مكتبه برام الله اليوم الإثنين، وزير الداخلية  اللواء/ زياد هب الريح يرافقه وكيل الوزارة الأستاذ يوسف حرب، والمساعد الأمني الاخ اللواء/ محمد الجبريني، ومدير ديوان وزير الداخلية الاستاذ بسام قويدر .

بدوره رحب اللواء/ بركات بزيارة وزير الداخلية والوفد المرافق والتي تندرج في إطار تعزيز العلاقات المشتركة، وقدم لهم شرحاً تفصيلياً عن الجهاز والنقلة النوعية التي شهدها الجهاز بالفترة الأخيرة ليحظى بدور رئيسي في حماية الاقتصاد الوطني ودعم عجلة التطور والنمو الاقتصادي، وان الجهاز قائم على أسس التكاملية بالعمل مع جهات الاختصاص الشريكة  والأجهزة الأمنية المختصة. 

من جانبه أشاد  وزير الداخلية الأخ اللواء/ زياد هب الريح بالدور الذي يقوم به جهاز الضابطة الجمركية في حماية الاقتصاد الوطني وحماية الاسواق من بضائع المستوطنات والاغذية الفاسدة وغير القانونية، لما له من دور هام في حماية المنتج الوطني ودعم الاقتصاد وتوفير الامن الغذائي والصحي لابناء شعبنا. 

كماوشدد هب الريح على اهمية تطوير الجهاز وتوفير الامكانيات اللوجستية والتدريبية لتطوير أداء الجهاز للقيام بمهماته بالميدان على اكمل وجه.

#جهاز الضابطة الجمركية

الأكثر قراءة اليوم

مصادر: اعتقال قاتل الشهيد فادي البطش بماليزيا في عملية أمنية محكمة

ميدل إيست آي: هذا ما حققته النخبة الأمنية الإسرائيلية من لقاء عباس وغانتس

الداخلية بغزة تصدر تصريحاً هاماً بشأن التحقيق في اغتيال الشهيد فادي البطش

حريق هائل يلتهم صالة أفراح ومخازن كنب واسفنج في مخيم الشاطيء غربي مدينة غزة

فيديو لوصول رامي شعث إلى باريس بعد إفراج السلطات المصرية عنه وماكرون يعلق

فتيات “شبه عاريات” في مهرجان جازان بالسعوديّة

"فايننشال تايمز": مشكلة كبيرة تواجه السعودية

الأخبار الرئيسية

1

"المالية" توضح حقيقة "أنباء" فرض الضرائب على المرضى الفلسطينيين

وزير الخارجية السوري يلتقي وفدا من "فتح" برئاسة "الرجوب" ورسالة من عباس إلى الأسد

قناة عبرية تكشف أسرارا عن لقاء الملك عبد الله الثاني وغانتس

"الصحة" تعلن تسجيل عدة إصابات بمتحور "أوميكرون" في غزة

تدهور الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد..هناك خطر شديد على حياته

الاتصالات الفلسطينية