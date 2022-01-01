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"المالية" توضح حقيقة "أنباء" فرض الضرائب على المرضى الفلسطينيين

الأحد 09 يناير 2022 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المالية" توضح حقيقة "أنباء" فرض الضرائب على المرضى الفلسطينيين



رام الله / سما /

قالت وزارة المالية، إنه تم التأكيد خلال الحوار مع نقابة الاطباء على أن تبقى تسعيرة كشفيات المرضى في العيادات الخاصة حسب التسعيرة المعتمدة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء لضمان عدم تكبد المرضى لأية أعباء مالية إضافية.

وأوضحت وزارة المالية في بيان لها، اليوم الأحد، بخصوص بيان نقابة الأطباء حول ضريبة القيمة المضافة، أنه لا صحة لما ورد في البيان بشأن قيام وزارة المالية بفرض الضرائب على المرضى الفلسطينيين.

وشدد البيان على أن وزارة المالية ملزمة بتطبيق احكام القوانين المعمول بها ضمن مبادئ العدالة الضريبية والمساواة وهي ملزمة بمكافحة التهرب الضريبي بكافة اشكاله.

وأضاف، ما تتم متابعته مع الاطباء هي الضرائب الناتجة عن الخدمات التي يقدمونها لصالح المستشفيات الخاصة، وهذا أمر لا بد منه لضمان التصريح عن الدخل أسوة بباقي المهن ولتحقيق مبدأ العدالة المجتمعية، وتم التأكيد على ضرورة التزام الأطباء بمسك دفاتر حسابية وفقا لمتطلبات أحكام القوانين المعمول بها لغايات التحاسب على ضريبة الدخل اسوة بباقي القطاعات في المجتمع.

وأكدت الوزارة أهمية قيام النقابة بمهامها المخولة لها قانونا في رفع مستوى مهنتهم والحفاظ على مصلحة المرضى من خلال إلزام الأطباء بالتسعيرة المعتمدة للكشفيات وعدم السماح لأي طبيب بالإثراء من دون سبب على حساب المال العام ومصلحة المرضى.

وشددت على أن مصلحة المواطن الفلسطيني وصحته هي فوق كل اعتبار، وأن المصلحة الوطنية تستدعي عدم نشر معلومات غير دقيقة وغير مفيدة.


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#وزارة المالية #وزارة الصحة #نقابة الاطباء #المرضى الفلسطينيين #ضرائب

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