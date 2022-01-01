مهنا: استلام دفعة جديدة من المفقودات على معبر الكرامة

رام الله / سما /

أعلن مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، أن إدارة المعابر استلمت، اليوم الأحد، دفعة جديدة من الحقائب والأمتعة المفقودة على الجانب الاسرائيلي من معبر الكرامة، خلال الفترة الماضية.

وأوضح مهنا في بيان، أن استلام المفقودات يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للمعابر والحدود وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وارتباط معبر الكرامة للتسهيل على المواطنين والمسافرين عبر معبر الكرامة.

ودعا من فقدوا امتعتهم وحقائبهم إلى التواصل مع قسم الأمانات، للإبلاغ عن مواصفات مفقوداتهم، وسيتم التواصل مع المواطنين في حال تطابق المواصفات.

للتواصل مع قسم الامانات، الرجاء الاتصال على الأرقام التالية: 0595716928 /0568817010.