  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مهنا: استلام دفعة جديدة من المفقودات على معبر الكرامة

الأحد 09 يناير 2022 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مهنا: استلام دفعة جديدة من المفقودات على معبر الكرامة



رام الله / سما /

 أعلن مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، أن إدارة المعابر استلمت، اليوم الأحد، دفعة جديدة من الحقائب والأمتعة المفقودة على الجانب الاسرائيلي من معبر الكرامة، خلال الفترة الماضية.

وأوضح مهنا في بيان، أن استلام المفقودات يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للمعابر والحدود وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وارتباط معبر الكرامة للتسهيل على المواطنين والمسافرين عبر معبر الكرامة.

ودعا من فقدوا امتعتهم وحقائبهم إلى التواصل مع قسم الأمانات، للإبلاغ عن مواصفات مفقوداتهم، وسيتم التواصل مع المواطنين في حال تطابق المواصفات.

للتواصل مع قسم الامانات، الرجاء الاتصال على الأرقام التالية: 0595716928 /0568817010.

#الهيئة العامة للمعابر والحدود #نظمي مهنا #معبر الكرامة

الأكثر قراءة اليوم

مصادر: اعتقال قاتل الشهيد فادي البطش بماليزيا في عملية أمنية محكمة

ميدل إيست آي: هذا ما حققته النخبة الأمنية الإسرائيلية من لقاء عباس وغانتس

رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية: إسرائيل ارتكبت أخطر خطأ استراتيجي في تاريخها

حريق هائل يلتهم صالة أفراح ومخازن كنب واسفنج في مخيم الشاطيء غربي مدينة غزة

فيديو لوصول رامي شعث إلى باريس بعد إفراج السلطات المصرية عنه وماكرون يعلق

فتيات “شبه عاريات” في مهرجان جازان بالسعوديّة

"فايننشال تايمز": مشكلة كبيرة تواجه السعودية

الأخبار الرئيسية

وزير الخارجية السوري يلتقي وفدا من "فتح" برئاسة "الرجوب" ورسالة من عباس إلى الأسد

قناة عبرية تكشف أسرارا عن لقاء الملك عبد الله الثاني وغانتس

"الصحة" تعلن تسجيل عدة إصابات بمتحور "أوميكرون" في غزة

9 وفيات و264 إصابة جديدة بفيروس كورونا و201 حالة تعاف في فلسطين

فادي

الداخلية بغزة تصدر تصريحاً هاماً بشأن التحقيق في اغتيال الشهيد فادي البطش

الاتصالات الفلسطينية